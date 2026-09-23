Sau sáp nhập, ĐBSCL cần đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo.

Ngày 23/9, tại phân hiệu Đại học Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long (UEH Mekong), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - nền tảng cho tái cấu trúc các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn sau sáp nhập”.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, cho rằng việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện về không gian phát triển, phân bổ nguồn lực, quản trị địa phương và tăng cường liên kết vùng.

Trong quá trình này, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, thách thức của ĐBSCL hiện nay không chủ yếu nằm ở số lượng lao động mà ở chất lượng, cơ cấu kỹ năng, khả năng thích ứng và mức độ dịch chuyển. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng tình trạng lệch pha kỹ năng và di cư lao động đang tạo áp lực đối với cả khu vực công và tư.

“Bộ máy dù tinh gọn đến đâu, không gian mở rộng đến đâu, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào con người: đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí”, PGS.TS Bùi Quang Hùng nói.

Ông cho rằng bài toán nhân lực ĐBSCL cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái. Trong đó Nhà nước kiến tạo thể chế và cơ chế sử dụng nhân lực phù hợp; cơ sở đào tạo đổi mới chương trình, gắn đào tạo với thực tiễn; doanh nghiệp chủ động đặt hàng và sử dụng nhân lực; nhà khoa học cung cấp luận cứ, mô hình; người lao động chủ động nâng cao năng lực.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng ĐBSCL cần đồng thời quan tâm đến sử dụng, thu hút, giữ chân và phát huy nguồn nhân lực trong bối cảnh dòng dịch chuyển lao động đang đặt ra nhiều thách thức cho vùng.

Tân sinh viên Phân hiệu Đại học Kinh tế TPHCM tại Vĩnh Long.

Từ vấn đề này, hội thảo tập trung làm rõ bốn nhóm câu hỏi: nguồn nhân lực chất lượng cao cần những năng lực gì trong không gian phát triển mới; khoảng cách năng lực và nguyên nhân lệch pha cung - cầu hiện nay; những mô hình liên kết, giải pháp quản trị hiệu quả; và cơ chế, chính sách nào có tính khả thi trong thực tiễn.

Sau phiên toàn thể, 7 phiên thảo luận chuyên đề diễn ra song song, tập trung vào phát triển nhân lực khu vực công, chuyển đổi số, thị trường lao động, di cư, nhân lực theo ngành, thể chế, cơ chế tài chính và mô hình liên kết đa chủ thể.

Các tham luận cũng đi sâu vào những vấn đề cụ thể của Vĩnh Long như năng lực số và “căng thẳng công nghệ” của cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập; tái phân bổ nhân lực du lịch; quản trị nhân lực công theo KPI và vai trò của doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội thảo hướng tới kết nối kết quả nghiên cứu với những vấn đề thực tiễn mà địa phương, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đang đối mặt. Qua đó góp phần chuyển hóa các khuyến nghị về đào tạo, sử dụng và quản trị nhân lực thành chính sách, mô hình hợp tác và chương trình hành động cụ thể.