Sau sai phạm ở Tuyên Quang, Bộ Giáo dục tính 'giăng mắt thần' trong phòng thi tốt nghiệp 2027

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GD&ĐT), cho biết Bộ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và siết chặt công tác kiểm tra, giám sát.

Một trong những giải pháp được đặt ra là nghiên cứu bổ sung hệ thống camera giám sát tại phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera có thể được sử dụng làm căn cứ phục vụ công tác hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT xem xét tăng cường sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay, kiểm tra chéo và đổi mới phương thức giám sát để hạn chế những kẽ hở có thể bị lợi dụng. Công tác lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi cũng sẽ được chú trọng hơn; các trường hợp vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, phương án bố trí điểm thi được nghiên cứu theo hướng tăng cường trộn thí sinh của các trường khác nhau tại cùng một điểm thi. Trường hợp không thể thực hiện, địa phương cần có ý kiến của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định.

Các giải pháp này được đặt ra từ thực tiễn tổ chức kỳ thi năm 2026, trong bối cảnh Bộ GD&ĐT yêu cầu nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, sai phạm phát sinh, không né tránh trách nhiệm và không dùng khái niệm “bệnh thành tích” để giảm nhẹ tính chất vi phạm.

Không dùng “bệnh thành tích” để giảm nhẹ sai phạm

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ, ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi và niềm tin của xã hội.

Thứ trưởng yêu cầu những cá nhân liên quan phải được xem xét, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Việc xử lý không chỉ nhằm bảo đảm công bằng cho thí sinh mà còn là yêu cầu để chấn chỉnh kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và cơ quan liên quan để xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, phát hiện sai phạm nhưng khó ngăn chặn triệt để nếu người được giao nhiệm vụ cố tình lợi dụng vị trí công tác để vi phạm hoặc tiếp tay cho gian lận. Ảnh: MOET

Vì vậy, việc bổ sung thiết bị và hoàn thiện quy trình phải đi cùng nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật. Công tác phòng ngừa cần được đặt lên hàng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ và khắc phục kẽ hở trong quy chế cũng như quá trình tổ chức thực hiện.

Kỳ thi hơn 1,2 triệu thí sinh, đẩy mạnh giám sát và hậu kiểm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên toàn bộ các khâu được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh khi 100% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích các hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi. Nhiều địa phương đã triển khai giải pháp này, bước đầu hỗ trợ phát hiện, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao.

Mục tiêu của các giải pháp là không chỉ bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc mà còn tăng tính minh bạch, công bằng, củng cố niềm tin của xã hội đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ở khâu chấm thi, lần đầu tiên rubric được áp dụng trong hướng dẫn chấm môn Ngữ văn. Bộ GD&ĐT tổ chức thống nhất đáp án và hướng dẫn chấm theo hình thức trực tuyến với 34 ban chấm thi môn Ngữ văn trên cả nước; đồng thời thành lập Hội đồng chấm thẩm định, tổ chức thẩm định tại 10 tỉnh, thành phố nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai lệch và bảo đảm sự thống nhất trong đánh giá kết quả.

Việc công khai, phân tích dữ liệu điểm thi theo môn thi, điểm thi, phòng thi và đối chiếu với kết quả học tập của học sinh tiếp tục được thực hiện, tạo điều kiện để xã hội giám sát chất lượng giáo dục và nhận diện những dấu hiệu bất thường.