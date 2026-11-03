Sau S-400, Ấn Độ tính mua thêm hệ thống phòng không hiện đại của Nga

Hệ thống phòng không Pantsir của Nga. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định đưa 52 hệ thống Pantsir của Nga vào biên chế. Trong đó, 13 hệ thống dự kiến được mua trực tiếp từ Nga, còn 39 hệ thống sản xuất theo giấy phép tại các nhà máy quốc phòng của Ấn Độ.

Hãng TASS (Nga) ngày 3/11 đưa tin, hệ thống phòng không tầm ngắn này nằm trong số các loại vũ khí mà Nga từng đề nghị Ấn Độ mua sắm và hợp tác sản xuất.

Pantsir dự kiến sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không nhiều tầng của Ấn Độ vốn đã bao gồm các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất. Trong năm nay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ còn phê duyệt việc mua thêm năm tiểu đoàn phòng không S-400 từ Nga nhằm bổ sung vào kho vũ khí hiện

Năm 2018, Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua năm tiểu đoàn S-400 từ Nga với trị giá 5,43 tỷ USD. Việc bàn giao hệ thống phòng không này bắt đầu triển khai từ năm 2021. Cho đến nay, Nga đã bàn giao 4 hệ thống S-400. Bốn tiểu đoàn S-400 đang được triển khai dọc theo biên giới của Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc. Tiểu đoàn thứ năm dự kiến sẽ được bàn giao cho Ấn Độ vào khoảng tháng 1 đến tháng 2/2027.

Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir do Cục Thiết kế Khí tài A.G. Shipunov phát triển. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở dân sự và quân sự ở cự ly gần, đồng thời yểm trợ cho các hệ thống phòng không tầm xa.