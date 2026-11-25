Năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt khoảng 185.000ha, sản lượng 1,8 triệu tấn.

Sáng 25/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Báo Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT), Viện Cây ăn quả miền Nam và Sở NN&MT tỉnh Đồng Tháp, tổ chức Diễn đàn "Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng".

Diễn đàn là dịp để cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trao đổi về những khó khăn, thách thức của ngành hàng; đồng thời đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng hiệu quả vật tư nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị.

Theo số liệu được công bố tại diễn đàn, năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt khoảng 185.000ha, sản lượng 1,8 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt mức kỷ lục 3,86 tỷ USD, chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Nông dân ở Cần Thơ chăm sóc sầu riêng.

Bước sang năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước khoảng 200.000ha, sản lượng dự kiến đạt 2,08 triệu tấn. Riêng 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt trên 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên cho thấy tốc độ phát triển và đóng góp ngày càng lớn của sầu riêng đối với ngành hàng rau quả xuất khẩu. Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu.

Ngành hàng hiện phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, dịch hại diễn biến phức tạp đến các rào cản kỹ thuật, nhất là quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng Cadimi và chất cấm Vàng O. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, khả năng thông quan và uy tín của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhà báo Trần Cao, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Trần Cao, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng chuyển đổi xanh là xu thế toàn cầu, hướng đến mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng thích ứng của sản xuất nông nghiệp trước biến đổi khí hậu.

Đối với ngành sầu riêng, yêu cầu này cần được thực hiện từ khâu đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến quy trình canh tác, thu hoạch, sơ chế và bảo quản. Việt Nam có lợi thế về vùng trồng đa dạng, có thể tổ chức thu hoạch và xuất khẩu quanh năm, nhưng chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất vẫn cần tiếp tục được chuẩn hóa.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng sản xuất, quản lý chất lượng; ứng dụng khoa học, công nghệ trong canh tác; sử dụng hiệu quả dinh dưỡng và vật tư nông nghiệp; đổi mới công nghệ thu hoạch, sơ chế, bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch. Việc liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng được đặt ra nhằm hình thành chuỗi giá trị có khả năng kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Thông qua các ý kiến trao đổi, diễn đàn hướng đến thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn ngành hàng, xây dựng thương hiệu Sầu riêng xanh Việt Nam an toàn, minh bạch, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển thịnh vượng trên thị trường trong nước, quốc tế.