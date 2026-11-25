Các diễn giả thảo luận về giải pháp sản xuất sầu riêng theo hướng xanh. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ngày 25/11, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng. Diễn đàn xoay quanh các vấn đề làm thế nào để nông dân trồng sầu riêng tự tin sản xuất sầu riêng trước biến động thị trường hiện nay, cách xử lý lượng Cadimi trong đất sản xuất sầu riêng, cách tạo ra trái sầu riêng chất lượng, đủ năng lực cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Điểm nổi bật là giải pháp bao trái sầu riêng để tạo màu vàng tươi mà người tiêu dùng đang yêu thích nhưng lo sợ chất Vàng O có trong quá trình thu hoạch, bảo quản sầu riêng.

Thống kê của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho thấy, hiện nay diện tích sản xuất sầu riêng của cả nước ước đạt hơn 195.000 ha, sản lượng hơn 1,8 triệu tấn; trong đó, khu vực có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước là Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hơn 106.000 ha. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp có diện tích sản xuất sầu riêng đứng đầu khu vực, hơn 36.000 ha. Thời gian qua, sầu riêng Việt Nam dẫn đầu về xuất khẩu sầu riêng đi 28 thị trường thế giới, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 95% sản lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, với tính cạnh tranh mạnh mẽ về sản phẩm sầu riêng hiện nay, cùng với tiêu chí tiêu dùng của nhà nhập khẩu tăng cao, đặt ra nhiều thách thức cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam nói chung, sầu riêng Đồng Tháp nói riêng, đó là tiêu chí quy định hàm lượng Cadimi có trong sầu riêng, màu sản phẩm sầu riêng và chất lượng trái sầu riêng được giới thiệu đến với khách hàng được phân loại kỹ càng.

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, giải đáp về mã vùng trồng cho người dân trồng sầu riêng. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Theo bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, khách hàng nước ngoài rất thích trái sầu riêng Việt Nam, nên người Việt Nam trồng sầu riêng trước hết là đáp ứng tiêu chuẩn tiêu dùng của nhà nhập khẩu, thứ hai là người sản xuất cũng phải đảm bảo an toàn sức khỏe khi sản xuất sầu riêng.

Vì vậy, sản xuất xanh và sạch, sử dụng các biện pháp kỹ thuật như bón phân hữu cơ, dùng vi sinh diệt trừ mầm bệnh, bao trái theo tiêu chuẩn ngăn chặn côn trùng lây bệnh và các loại bệnh hại sầu riêng là biện pháp mang lại hiệu quả cho cả 2 mục tiêu trên. Quốc gia xuất khẩu sầu riêng có năng lực cạnh tranh cao với sản phẩm sầu riêng Việt Nam hiện đang có giải pháp quản lý chất lượng sầu riêng dựa trên số lượng trái trên cây tùy theo độ tuổi của cây.

Đây là giải pháp khống chế số lượng trái để đảm bảo sức nuôi trái của một cây sầu riêng tốt nhất. Bên cạnh đó, việc bao trái sầu riêng cũng là giải pháp hay để giảm thiểu phát thải ra môi trường. Vì cách này giúp nông dân giảm hẳn lượng thuốc bảo vệ thực vật trên vườn sầu riêng. Với sự phát triển công nghệ hiện nay, việc ghi chép nhật ký sản xuất cũng cần được thay đổi bằng các ứng dụng và biểu tượng, hình thức ghi chép bằng lời nói để AI xử lý tốt nhất dữ liệu sản xuất mỗi ngày cho nông dân, nông dân quản lý tốt vườn sầu riêng chỉ bằng “một chạm” trên ứng dụng.

Để giúp nông dân tự tin sản xuất và ứng dụng công nghệ trên vườn sầu riêng, Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu sẵn sàng phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các chi phí để có được sản lượng sầu riêng đáp ứng cho xuất khẩu là 40.000 tấn trong năm 2026.

TS. Nguyễn Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, chia sẻ về tầm quan trọng của gốc ghép sầu riêng. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam nhấn mạnh về điểm tối ưu của gốc ghép khi trồng sầu riêng. Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, hiện Việt Nam chỉ có 2 giống sầu riêng chủ đạo là Ri 6 và Monthong. Qua thời gian sản xuất nhiều năm, hai giống này cũng cần có sự cải tiến để tăng khả năng kháng sâu bệnh. Nhưng ngoài khả năng kháng bệnh từ giống, việc chọn gốc ghép trong trồng sầu riêng cũng góp phần giúp cây sầu riêng khỏe mạnh, cho trái chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu. Vì vậy, bên cạnh các yếu tố trên, việc chọn gốc ghép cũng là một yếu tố quan trọng không kém trong việc sản xuất xanh, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, gây hại cho sức khỏe người sản xuất và môi trường.

Với quá trình sản xuất sầu riêng tại Đồng Tháp, ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đang triển khai nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, tưới tiết kiệm nước và ứng dụng công nghệ cao. Một số mô hình đã giảm 25% lượng phân hóa học, hiệu quả kinh tế tăng từ 15–25% so với sản xuất ngoài mô hình.

Toàn tỉnh đã được cấp 492 mã số vùng trồng với diện tích hơn 18.500 ha, có 261 mã số cơ sở đóng gói và 46 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng. Tuy nhiên, diện tích được chứng nhận VietGAP còn hiệu lực mới đạt 692 ha, tương đương khoảng 2,5% diện tích đang cho thu hoạch. Hạn chế hiện nay là việc thâm canh liên tục, sử dụng phân bón thiếu cân đối, xử lý ra hoa nghịch vụ và tác động của hạn hán, xâm nhập mặn đang đặt ra yêu cầu phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe đất, bộ rễ và tuổi thọ của vườn cây.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp xác định vùng sản xuất sầu riêng phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước và thị trường, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ vùng trồng, đặc biệt là kiểm soát Cadimi. Đồng Tháp đang xây dựng bản đồ phân bố nguy cơ nhiễm Cadimi trên cơ sở khảo sát tại 1.724 điểm, với 8.620 vườn sầu riêng, phục vụ công tác cảnh báo và hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp canh tác phù hợp. Tỉnh tổ chức lại sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, phát biểu tại Diễn đàn chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Đồng Tháp đang xây dựng kế hoạch thí điểm vùng nguyên liệu sầu riêng có tổ chức liên kết, tiêu thụ giai đoạn 2026-2028, thực hiện kiểm soát chất lượng tại ba khâu: vườn sản xuất, hợp tác xã và cơ sở đóng gói; đồng thời số hóa dữ liệu để truy xuất đến từng vườn, từng lô sản phẩm.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cũng thực hiện chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên và vật tư nông nghiệp, phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với bảo quản và chế biến sâu, nâng cao chất lượng thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nói về chuyển đổi xanh trên cây sầu riêng. Chuyển đổi xanh đang là xu hướng tất yếu để đưa ngành hàng sầu riêng hướng đến chất lượng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất, canh tác sầu riêng để đảm bảo yếu tố an toàn cho sức khỏe người trồng, giảm phát thải ra môi trường. Đồng thời, ứng dụng công nghệ vào quản lý sâu bệnh hại trên cây sầu riêng, phát hiện bệnh trên cây nào thì khoanh vùng trị bệnh, phun thuốc cây đó, không sử dụng lượng thuốc ồ ạt, hay phun thuốc định kỳ 10 ngày/lần như trước đây để tránh lãng phí và khả năng kháng thuốc của sâu bệnh. Chất lượng giống sầu riêng cũng cần cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm sầu riêng thay cho 2 giống đang có hiện nay.

Trong tương lai, sự cạnh tranh của các thị trường thế giới sẽ khốc liệt hơn, nên việc đa dạng hóa sản phẩm sầu riêng chế biến sâu sẽ tạo lợi thế để người tiêu dùng lựa chọn. Các nhà khoa học, viện, trường và các cơ quan chức năng, doanh nghiệp phối hợp nghiên cứu để có đề án về chế biến sâu sản phẩm sầu riêng hiệu quả.