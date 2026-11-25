Phải rút ra bài học từ trồng thanh long

Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn Chuyển đổi xanh trong ngành sầu riêng, diễn ra ngày 25/11, tại Đồng Tháp, do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Viện Cây ăn quả miền Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt 185.000 ha, sản lượng 1,8 triệu tấn, mang về kim ngạch kỷ lục 3,86 tỷ USD (chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả).

Sang năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước tăng lên khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến 2,08 triệu tấn. Riêng 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng ước đạt trên 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - khẳng định, giai đoạn phát triển nóng của ngành sầu riêng đang dần khép lại. Trong 10 năm qua, diện tích tăng bình quân gần 22%/năm, sản lượng tăng gần 19%/năm, đặc biệt tăng tốc mạnh từ năm 2022. Việc mở rộng quá nhanh nhưng thiếu đầu tư tương xứng cho chất lượng đã khiến sản phẩm sầu riêng thiếu đồng đều, tỷ lệ trái đạt loại A còn thấp.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Trong bối cảnh nhiều nước Đông Nam Á đẩy mạnh sản xuất và thị trường chủ lực Trung Quốc cũng bắt đầu trồng thử nghiệm sầu riêng trong nước, ông Mạnh dẫn bài học từ cây thanh long, để cảnh báo sầu riêng Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào mở rộng diện tích.

Lập bản đồ rủi ro Cadimi

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại diễn đàn là rào cản kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm (Vàng O) và kim loại nặng Cadimi.

Đại diện HTX Phú Hộ (tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, thông tin kiểm tra dư lượng Cadimi đang khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi cận kề vụ thu hoạch. Phần lớn nông dân chưa hiểu rõ nguyên nhân cũng như cách khắc phục, rất cần cơ quan chuyên môn ban hành quy trình hướng dẫn sát thực tế.

Đại diện HTX Phú Hộ (tỉnh Đồng Tháp) phát biểu.

Giải đáp băn khoăn trên, ông Lê Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở NN&MT Đồng Tháp - cho biết, địa phương đang lấy mẫu xây dựng bản đồ rủi ro Cadimi, phân thành ba vùng: không nhiễm, có nguy cơ và nguy cơ cao để đưa ra khuyến cáo phù hợp.

Ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cũng định hướng đầu tư thiết bị cảm biến phân tích đất, nước, không khí và ứng dụng phương pháp test nhanh Cadimi trên trái, lá, đất nhằm sàng lọc chủ động trước thu hoạch. Việc công khai kết quả sẽ giúp tránh tâm lý hoang mang lan rộng, bảo vệ uy tín chung của vùng trồng.

Liên quan đến quản lý mã số vùng trồng, sau gần 3 tháng triển khai Nghị quyết 36 (từ ngày 1/8), cả nước đã có 2.225 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đăng ký trên hệ thống mới.

Quang cảnh diễn đàn.

Dù Nghị định 38 và Nghị quyết 36 giúp thủ tục thông thoáng hơn khi bỏ giới hạn diện tích, ông Lê Chí Thiện chỉ ra một bất cập thực tế, một container xuất khẩu thường gom hàng từ nhiều mã số vùng trồng nhỏ lẻ. Nếu mỗi mã số phải lấy mẫu kiểm nghiệm riêng, chi phí sẽ đội lên rất cao, làm giảm sức cạnh tranh.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn XNK trái cây Chánh Thu chỉ ra thực tế rằng, khoảng 90-95% sầu riêng đông lạnh Việt Nam xuất sang Trung Quốc hiện nay mới chỉ ở dạng nguyên liệu. Sau khi nhập khẩu, doanh nghiệp nước bạn đóng gói dưới thương hiệu riêng để đưa vào siêu thị, trong khi rất ít thương hiệu Việt lên được kệ hàng trực tiếp.

Bà Ngô Tường Vy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn XNK trái cây Chánh Thu - cho biết 90-95% sầu riêng đông lạnh xuất sang Trung Quốc ở dạng thô.

Theo bà Vy, sự chênh lệch thuế nhập khẩu giữa nguyên liệu và thành phẩm đang khiến sản phẩm sầu riêng chế biến sâu đóng gói tại Việt Nam gặp bất lợi. Doanh nghiệp này thậm chí đang cân nhắc giữa việc đầu tư đóng gói trong nước hay xây nhà máy tại Trung Quốc để tận dụng lợi thế.

Theo bà Vy, các sản phẩm như bánh, kem sầu riêng vẫn còn nhiều dư địa tại châu Á, châu Âu và Mỹ nếu được điều chỉnh hương vị phù hợp. Bà kiến nghị Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ lãi suất, nguồn vốn để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ chế biến.