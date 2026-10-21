Sầu riêng tăng giá, cà phê hạ nhiệt sau 3 tuần biến động

Ngày 21/10, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Cà phê giảm mạnh, hồ tiêu mất mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 21/10, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê nhân xô được ghi nhận ở mức 91.800 đồng/kg. Khu vực Lâm Đồng truyền thống có giá 91.200 đồng/kg, trong khi địa bàn Đắk Nông cũ đạt 92.000 đồng/kg.

Đợt giảm này diễn ra sau khi giá cà phê phục hồi trong các phiên 17 - 20/10. Riêng tại Đắk Lắk, giá thu mua đã tăng từ 91.800 đồng/kg ngày 16/10 lên 93.800 đồng/kg vào ngày 20/10, trước khi quay đầu giảm mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 74 USD/tấn, xuống 3.410 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 56 USD/tấn, còn 3.424 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu cũng ghi nhận một phiên điều chỉnh giảm. Giá tiêu đen ngày 21/10 tại các vùng sản xuất trọng điểm giảm 500 đồng/kg, dao động từ 137.000 - 139.500 đồng/kg.

Địa bàn Đắk Nông cũ tiếp tục có giá thu mua cao nhất, đạt 139.500 đồng/kg; Đắk Lắk ở mức 138.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ, giá tiêu phổ biến 137.000 đồng/kg, còn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ghi nhận 137.500 đồng/kg.

Dù điều chỉnh giảm, hồ tiêu vẫn duy trì mặt bằng giá tương đối cao. Chênh lệch giữa các vùng không lớn, chủ yếu phụ thuộc chất lượng hạt, khối lượng giao dịch và nhu cầu của doanh nghiệp thu mua.

Gạo nguyên liệu nhích giá, sầu riêng tăng tại nhiều vùng trồng

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo ngày 21/10 ghi nhận một số loại gạo nguyên liệu tăng từ 50 - 100 đồng/kg, trong khi lúa tươi nhìn chung ổn định.

Gạo nguyên liệu IR 504 được giao dịch ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg; gạo CL 555 cũng đạt 8.900 - 9.000 đồng/kg. Tấm thơm tăng lên 9.400 - 9.500 đồng/kg, còn cám giảm về 7.850 - 8.100 đồng/kg.

Đối với lúa tươi, OM 18 được thu mua từ 6.400 - 6.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 6.400 - 6.500 đồng/kg; IR 50404 từ 5.900 - 6.000 đồng/kg và OM 5451 từ 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Hoạt động mua bán tại một số địa phương chưa thực sự sôi động. Nguồn lúa Hè Thu giảm dần, trong khi lượng lúa Thu Đông đưa ra thị trường còn hạn chế, góp phần hỗ trợ giá một số giống lúa.

Ở nhóm cây ăn quả, sầu riêng là mặt hàng có diễn biến đáng chú ý. Theo bảng giá nông sản ngày 21/10 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, sầu riêng Thái loại A tại Đồng bằng sông Cửu Long được thu mua từ 86.000 - 88.000 đồng/kg, loại B từ 66.000 - 68.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 loại A dao động 73.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, sầu riêng Thái loại A cơm chuẩn đạt 100.000 - 105.000 đồng/kg. Hàng Thái loại A thông thường được thu mua trong khoảng 83.000 - 95.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng và phẩm cấp. Những lô hàng đạt yêu cầu về chất lượng, quy cách và điều kiện tiêu thụ thường có mức thu mua cao hơn đáng kể so với hàng loại thấp.

Trong khi đó, giá mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Cao su Mang Yang duy trì giá mủ nước loại 1 ở mức 463 đồng/TSC/kg, Phú Riềng ở mức 420 đồng/TSC/kg. Mủ chén hoặc mủ đông có hàm lượng cao su khô từ 50% trở lên tại Cao su Bà Rịa được thu mua khoảng 18.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản

Bảng giá nông sản trong nước ngày 21/10/2026

Cập nhật giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm và nhìn lại biến động từ đầu tháng 10.

Cà phê nhân xô

91.200 - 92.000 Đồng/kg - Giảm 2.000 đồng

Hồ tiêu đen

137.000 - 139.500 Đồng/kg - Giảm 500 đồng

Gạo nguyên liệu IR 504

8.900 - 9.000 Đồng/kg - Giá nhích tăng

☕ Giá cà phê Tây Nguyên

Giá cà phê nhân xô tại các vùng thu mua trọng điểm. Các địa danh cũ được giữ để thuận tiện theo dõi vùng nguyên liệu.

🌿 Giá hồ tiêu trong nước

🌾 Lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long

Giá tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giá thực tế phụ thuộc giống, chất lượng, thời điểm thu hoạch và giao hàng.

🥭 Giá sầu riêng theo vùng và phẩm cấp

Giá tại vùng trồng, không phải giá bán lẻ. Giá phụ thuộc giống, chất lượng, quy cách phân loại và điều kiện giao hàng.

🌳 Giá thu mua mủ cao su

TSC: Tổng hàm lượng chất khô. DRC: Hàm lượng cao su khô. Giá tính theo TSC/DRC không trực tiếp tương đương giá một kg mủ nguyên liệu.

📊 Nhìn lại biến động giá từ đầu tháng 10

Đơn vị: Đồng/kg. Mốc so sánh khác nhau theo từng mặt hàng và thời điểm có dữ liệu được đối chiếu. Mức chênh lệch của gạo IR 504 được tính giữa hai đầu tương ứng của khoảng giá.

Dữ liệu giá tham khảo ngày 21/10/2026. Giá có thể thay đổi theo thời điểm, chất lượng, khối lượng giao dịch và vùng thu mua.

Cà phê giảm giá, sầu riêng tăng mạnh trong ba tuần

Từ đầu tháng 10 đến nay, thị trường nông sản trong nước có nhiều biến động, đáng chú ý là sự trái chiều giữa giá cà phê và sầu riêng. Trong khi cà phê giảm gần 3.000 đồng/kg so với đầu tháng, sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng hàng chục nghìn đồng/kg. Giá lúa gạo cũng nhích lên trong nửa cuối tháng, còn hồ tiêu tương đối ổn định.

Tại Đắk Lắk, ngày 1/10, cà phê nhân xô được thu mua ở mức 94.600 đồng/kg. Giá giảm nhẹ xuống 94.200 đồng/kg vào ngày 7/10, trước khi lùi về 91.800 đồng/kg trong phiên 9/10.

Sau đợt giảm này, thị trường có những phiên phục hồi, đưa giá cà phê tại Đắk Lắk lên 93.800 đồng/kg vào ngày 20/10. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Chỉ một ngày sau, giá thu mua giảm 2.000 đồng/kg, trở lại mức 91.800 đồng/kg, thấp hơn 2.800 đồng/kg so với đầu tháng.

Biến động giá diễn ra khi Tây Nguyên bước vào giai đoạn đầu vụ thu hoạch cà phê. Bên cạnh nguồn cung vụ mới, hoạt động mua bán trong nước còn chịu ảnh hưởng từ những thay đổi của giá Robusta trên sàn London. Đây cũng là những yếu tố tác động đến thị trường trong các tuần cuối tháng 10.

Hồ tiêu có biên độ biến động thấp hơn. Ngày 6/10, giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm dao động 136.500 - 140.500 đồng/kg. Giữa tháng, giá tăng nhẹ tại một số địa phương nhưng đến ngày 21/10 đã điều chỉnh về 137.000 - 139.500 đồng/kg.

So với đầu tháng, mặt bằng giá hồ tiêu không thay đổi lớn. Chênh lệch giữa các vùng chủ yếu nằm ở chất lượng nguyên liệu và nhu cầu thu mua, trong khi hoạt động xuất khẩu tiếp tục ảnh hưởng đến giá trong nước.

Trái với cà phê, sầu riêng tăng giá đáng kể trong khoảng ba tuần gần đây, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 30/9, sầu riêng Thái loại A được thu mua ở mức 67.000 - 72.000 đồng/kg. Đến ngày 9/10, giá tăng lên khoảng 82.000 đồng/kg và đạt 86.000 - 88.000 đồng/kg vào ngày 21/10.

Sầu riêng Ri6 loại A cũng tăng từ 45.000 - 54.000 đồng/kg cuối tháng 9 lên 73.000 - 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức tăng chủ yếu phản ánh giá thu mua của nhóm hàng đạt phẩm cấp cao. Với các loại sầu riêng có chất lượng và quy cách khác nhau, giá bán vẫn có sự chênh lệch lớn giữa từng vùng trồng.

Thị trường lúa gạo cũng có dấu hiệu cải thiện về giá trong nửa sau tháng 10. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, gạo nguyên liệu IR 504 từ mức 8.650 - 8.750 đồng/kg ngày 8/10 đã tăng lên 8.900 - 9.000 đồng/kg vào ngày 21/10, tương đương tăng 250 đồng/kg ở cả hai đầu khoảng giá.

Một số giống lúa như OM 18, Đài Thơm 8 có những phiên tăng nhẹ, song hoạt động mua bán chưa thực sự sôi động. Giá gạo nguyên liệu cải thiện nhanh hơn lúa tươi ở một số thời điểm. Nguồn cung theo mùa vụ, chất lượng lúa và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp vẫn quyết định giá giao dịch tại từng địa phương.

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng, cà phê và gạo chịu sức ép về giá

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản đóng góp 29,28 tỷ USD, tăng 3,1%.

Rau quả tiếp tục là nhóm hàng có mức tăng trưởng khá, với kim ngạch gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9%. Xuất khẩu hồ tiêu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 10,2%; hạt điều đạt 3,85 tỷ USD, tăng 2%.

Ở chiều ngược lại, cà phê và gạo chịu sức ép từ giá xuất khẩu. Trong 9 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, tăng 15,4% về lượng nhưng kim ngạch giảm 7,3%, còn 6,54 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với gạo, lượng xuất khẩu đạt 6,4 triệu tấn, giảm 6,1%; kim ngạch đạt 3,11 tỷ USD, giảm 10,9%. Giá xuất khẩu bình quân ở mức 484,8 USD/tấn, thấp hơn 5,1% so với cùng kỳ.

Kết quả xuất khẩu cho thấy sức ép về giá đối với từng ngành hàng có sự khác biệt. Cà phê bán được nhiều hơn nhưng giá trị thu về giảm, trong khi xuất khẩu gạo sụt giảm cả về lượng và kim ngạch. Trái lại, rau quả và hồ tiêu vẫn duy trì tăng trưởng, góp phần vào kết quả chung của ngành nông nghiệp.

Diễn biến trên thị trường quốc tế cũng ảnh hưởng đến giá thu mua trong nước, nhất là những mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu lớn. Tuy nhiên, giá giao dịch tại từng địa phương còn phụ thuộc vào nguồn cung, thời điểm thu hoạch, chất lượng sản phẩm và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong những tuần cuối tháng 10, thị trường cà phê sẽ chịu thêm tác động từ nguồn cung vụ mới khi Tây Nguyên bước vào mùa thu hoạch. Đối với lúa gạo, tiến độ thu hoạch và nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tiếp tục ảnh hưởng đến giá nguyên liệu. Riêng sầu riêng, chênh lệch giá giữa các loại hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, phẩm cấp và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ.