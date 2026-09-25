Sầu riêng hút khách Trung Quốc, rau quả Việt 3 tháng liền vượt 1 tỷ USD

Theo Cục Hải quan, sơ bộ tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm 18,9% so với tháng trước và giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, trong năm 2026, đây là tháng thứ ba liên tiếp ngành rau quả xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD.

Lũy kế sơ bộ đến tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sầu riêng tiếp tục là một trong những động lực chính của xuất khẩu rau quả những tháng qua.

Ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp nhiệt đới kiêm Phó Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết, nhiều khả năng kết quả chính thức của tháng 9 sẽ cao đáng kể. Một phần động lực tăng trưởng của ngành đến từ nhu cầu tiêu thụ sầu riêng cao của Trung Quốc cho dịp Trung thu và Quốc khánh (1/10).

Xuất khẩu rau quả Việt Nam duy trì mức cao trong tháng 9. Ảnh: Trần Thắng

Dẫn ví dụ trong tháng 8, ông Mười cho hay, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả tháng đạt 1,37 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với số liệu sơ bộ của 19 ngày đầu tháng 8. Do đó, có cơ sở để kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 9 sẽ tiếp tục đạt mức cao hơn số liệu sơ bộ hiện nay.

"Theo lịch sử các năm, từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả của chúng ta thường rất cao, động lực tăng trưởng đến từ sầu riêng và các mặt hàng chủ lực khác", ông Mười nói.

Sang tháng 11 và 12, nhu cầu hàng hóa phục vụ lễ, Tết cuối năm tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường Âu - Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Khi sầu riêng tươi hết chính vụ, các mặt hàng chủ lực như thanh long, dừa tươi, chanh leo, bưởi, xoài, cùng nhóm rau quả chế biến như sấy, đông lạnh, đóng hộp sẽ góp phần duy trì kim ngạch xuất khẩu đáng kể.

Dù vậy, ông Mười lưu ý Trung Quốc và các thị trường nhập khẩu tiếp tục tăng cường kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, mã số vùng trồng (PUC) và tiêu chuẩn đóng gói. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu cần nâng cao chất lượng hàng hóa, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và tăng cường kiểm soát chất lượng nội bộ trước khi thông quan.

Ông Mười cho rằng việc này có thể gây mất thời gian của doanh nghiệp, nhưng giúp quá trình xuất khẩu thuận lợi, tránh các rủi ro sau này.

Theo Cục Hải quan, tính đến hết tháng 8, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính của rau quả Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Mỹ với 428 triệu USD, tăng 18%.

Ngoài ra, các thị trường khác cũng ghi nhận đà tăng trưởng như Hàn Quốc đạt hơn 233 triệu USD, tăng 10%; Hà Lan đạt 152 triệu USD với tốc độ 38%; Đức đạt 79 triệu USD, tăng 43%.

Giá sầu riêng xuất khẩu duy trì ổn định Giá sầu riêng hôm nay 24/9 nhìn chung ổn định nhưng có sự phân hóa giữa các vùng thu mua. Sầu Thái loại A cơm chuẩn tại Đắk Lắk tiếp tục ở mức cao, dao động 90.000-95.000 đồng/kg. Tại ĐBSCL, sầu Thái loại A khoảng 70.000 đồng/kg, loại B khoảng 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Gia Lai và Lâm Đồng, giá sầu Thái loại A cơm chuẩn lần lượt quanh 90.000 đồng/kg và 80.000-92.000 đồng/kg.