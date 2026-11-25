Xuất khẩu tăng trưởng nhưng áp lực chất lượng ngày càng lớn

Thời gian qua, sản xuất sầu riêng Việt Nam tăng nhanh cả về diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, việc sản xuất chủ yếu ở quy mô nông hộ, quy trình canh tác thiếu đồng nhất, trong khi khâu thu mua còn mang tính gom hàng đại trà khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong phân loại và kiểm soát chất lượng.

Thực tế tại Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Chánh Thu cho thấy, sản lượng thu mua tăng nhưng chất lượng hàng hóa chưa cải thiện tương ứng. Theo bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc công ty, lượng sầu riêng doanh nghiệp thu mua tăng từ 18.000 tấn năm 2024 lên 31.000 - 32.000 tấn năm 2025 và dự kiến đạt 40.000 tấn năm 2026. Tuy nhiên, giá bình quân sầu riêng loại A giảm từ 90.000 đồng/kg xuống 80.000 đồng/kg và dự kiến còn 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỷ lệ hàng loại A giảm dần, trong khi hàng loại B, C có xu hướng tăng.

Sầu riêng được thu mua tại Công ty XNH Nông nghiệp Nguyên Thuận (doanh nghiệp Trung Quốc, tại xã K'rông Păk, Đắk Lắk), sơ chế trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Theo bà Vy, việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý là những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng. Bên cạnh đó, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng và thói quen thu mua theo hình thức gom chung cũng gây khó khăn cho việc kiểm soát. Tỷ lệ vùng trồng được cấp mã số còn thấp, ảnh hưởng đến truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu chính ngạch.

Những bất cập này diễn ra trong bối cảnh ngành sầu riêng tăng trưởng nhanh. Chia sẻ tại Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng” do báo Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Viện Cây ăn quả miền Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày 25/11, ông Tô Văn Huấn, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giai đoạn 2016 - 2025, diện tích sầu riêng cả nước tăng từ 33,4 nghìn ha lên 195 nghìn ha, bình quân 21,9%/năm; sản lượng tăng từ 399 nghìn tấn lên 1,8 triệu tấn, tăng trưởng 18,8%/năm. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm 54% diện tích và 46% sản lượng. Đến ngày 2/11/2026, cả nước có 1.577 mã số vùng trồng và 274 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động.

Tốc độ mở rộng diện tích và sản lượng đã góp phần đưa sầu riêng trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên 3,86 tỷ USD năm 2025, chiếm 45,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đến tháng 10/2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,315 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng tươi đã xuất sang 28 quốc gia, sầu riêng đông lạnh sang 20 quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chiếm hơn 95% khối lượng sầu riêng tươi xuất khẩu của Việt Nam.

Theo ông Huấn, sản xuất nhỏ lẻ, đầu ra phụ thuộc lớn vào Trung Quốc, cạnh tranh từ Thái Lan, Malaysia và Philippines là những thách thức đối với ngành hàng. Bên cạnh đó, nhiều diện tích trồng ngoài quy hoạch, thiếu hệ thống kho lạnh, vận chuyển đường bộ kéo dài, thu hoạch quả chưa đủ độ chín, sâu bệnh hại và yêu cầu kiểm soát hóa chất, kim loại nặng ngày càng cao cũng ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng xuất khẩu. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn phải đối mặt với hạn hán, xâm nhập mặn.

Tại Đồng Tháp, những hạn chế về chất lượng và tổ chức sản xuất cũng thể hiện rõ. Theo ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp, tỉnh hiện có 492 mã số vùng trồng, 261 mã số cơ sở đóng gói và 46 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng. Tuy nhiên, diện tích được chứng nhận VietGAP còn hiệu lực chỉ đạt 692 ha, chiếm khoảng 2,5% diện tích đang cho thu hoạch. Sản xuất chủ yếu ở quy mô nông hộ, thiếu đồng nhất về quy trình kỹ thuật và kiểm soát chất lượng. Ngành hàng còn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, liên kết tiêu thụ thiếu ổn định và năng lực chế biến sâu hạn chế.

Tổ chức lại vùng trồng, siết chất lượng và gia tăng giá trị

Từ thực tế trên, yêu cầu đặt ra là không tiếp tục mở rộng diện tích bằng mọi giá mà cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và tổ chức lại chuỗi liên kết. Tại Đồng Tháp, địa phương định hướng phát triển sầu riêng theo hướng ưu tiên chất lượng, đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo vùng nguyên liệu liên kết, thống nhất quy trình kỹ thuật, số hóa truy xuất nguồn gốc đến từng vườn, từng lô sản phẩm. Giai đoạn 2026 - 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu xây dựng 500 ha vùng trồng sầu riêng bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm và giảm phát thải.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vy cho rằng cần tổ chức vùng trồng theo yêu cầu thị trường, thống nhất kế hoạch sản lượng, lịch mùa vụ và quy trình canh tác phù hợp với điều kiện từng vùng. Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, thương lái và doanh nghiệp. Hoạt động thu mua cần chuyển từ gom hàng đại trà sang phân loại theo vùng trồng và tiêu chuẩn chất lượng; giá thu mua gắn với tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, giai đoạn phát triển nóng của ngành sầu riêng đang dần khép lại.

Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết các quy trình mới ban hành đối với cây sầu riêng đã quy định cụ thể phương pháp đánh giá độ chín của quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần có sự phối hợp giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn. Việc cấp mã số vùng trồng hiện đã được giao cho UBND cấp xã, với thời hạn 3 tháng để thực hiện hậu kiểm. Đây là cơ sở để các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ cấp xã và phối hợp giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật tại vùng trồng.

Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, giai đoạn phát triển nóng của ngành sầu riêng đang dần khép lại. Định hướng đến năm 2030 của ngành là tập trung nâng cao chất lượng, rà soát những vùng trồng không phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và thổ nhưỡng để điều chỉnh kịp thời, thay vì tiếp tục chạy theo mở rộng diện tích.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên triển khai nhiệm vụ nghiên cứu trong 4 năm, hướng tới giảm tỷ lệ sượng ở sầu riêng Tây Nguyên và xây dựng quy trình canh tác giúp quả chín tập trung, thuận lợi cho thu hoạch.