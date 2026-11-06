Sau rà soát, Grab điều chỉnh mức chiết khấu, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng

Grab dự kiến chi khoảng 2.950,9 tỷ đồng để giảm phí, bồi hoàn, thưởng và hỗ trợ tài xế, đồng thời triển khai khuyến mại cho hành khách. Ảnh minh họa

Theo thông tin công bố ngày 5/11, việc rà soát được thực hiện sau khi cơ quan quản lý tiếp nhận phản ánh của một số tài xế về tình trạng giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi chi phí đầu vào và các khoản phí nền tảng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập thực tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Grab cam kết giảm phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế. Cụ thể, mức phí tối đa đối với GrabBike và GrabCar đều được điều chỉnh từ mức tương ứng 28,76% và 28,28% xuống còn 25%. Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà doanh nghiệp được hưởng sẽ không vượt quá 32% giá trị hành khách thanh toán.

Theo tính toán, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike có thể thực nhận từ 60,59% đến 85,59% tổng giá trị chuyến xe; đối với GrabCar là từ 59,68% đến 84,31%.

Đặc biệt, qua rà soát, Grab ghi nhận khoảng 0,13% tổng số chuyến xe phát sinh từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng. Việc chi trả bắt đầu từ ngày 5/11/2026, thông qua ví ứng dụng đối với tài xế còn hoạt động.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các cam kết, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ và xem xét xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Động thái này được kỳ vọng góp phần bảo vệ quyền lợi đối tác tài xế, tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia và người tiêu dùng.