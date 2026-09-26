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Sau quyết định phạt nặng doanh nghiệp: 'Đất vàng' Cao Bá Quát giờ ra sao?

Việc UBND TP Hà Nội cấm Công ty Duyên Hà tham gia đấu giá đất 18 tháng một lần nữa làm nóng lại câu chuyện về số phận khu đất 18 Cao Bá Quát. Dù nằm sát các trục đường trung tâm và có giá trị thương mại cực lớn, mặt bằng đắt giá này vẫn đang rơi vào cảnh "đóng băng", chờ đợi một phương án xử lý mới từ chính quyền thành phố.

Báo Nhà báo và Công luận
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UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5287/QĐ-UBND về việc cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Duyên Hà. Theo đó, công ty này bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5287/QĐ-UBND về việc cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Duyên Hà. Theo đó, công ty này bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Lý do xử lý được chính quyền TP Hà Nội đưa ra là Công ty TNHH Duyên Hà không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước đó bị hủy bỏ theo quy định.

Lý do xử lý được chính quyền TP Hà Nội đưa ra là Công ty TNHH Duyên Hà không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước đó bị hủy bỏ theo quy định.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cổng vào khu đất số 18 phố Cao Bá Quát hiện bị khóa chặt.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cổng vào khu đất số 18 phố Cao Bá Quát hiện bị khóa chặt.

Khu đất trúng đấu giá có tổng diện tích 3.366 m2

Khu đất trúng đấu giá có tổng diện tích 3.366 m2

Bên trong khu đất hiện chỉ là khoảng trống bỏ hoang với cây cỏ mọc um tùm.

Bên trong khu đất hiện chỉ là khoảng trống bỏ hoang với cây cỏ mọc um tùm.

Một số công trình cũ hiện bỏ không, xuống cấp

Một số công trình cũ hiện bỏ không, xuống cấp

Toàn bộ khu đất 'vàng' bỏ trống, bên trong hiện chỉ có đàn gà được người dân tận dụng chăn thả.

Toàn bộ khu đất 'vàng' bỏ trống, bên trong hiện chỉ có đàn gà được người dân tận dụng chăn thả.

Hàng rào bao quanh khu đất số 18 phố Cao Bá Quát.

Hàng rào bao quanh khu đất số 18 phố Cao Bá Quát.

Video: Hà Nội cấm Công ty Duyên Hà tham gia đấu giá đất 18 tháng, sau vụ 'bỏ cọc' khu đất vàng Cao Bá Quát

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sau-quyet-dinh-phat-nang-doanh-nghiep-dat-vang-cao-ba-quat-gio-ra-sao-post361976.html