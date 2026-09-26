Sau quyết định phạt nặng doanh nghiệp: 'Đất vàng' Cao Bá Quát giờ ra sao?
Việc UBND TP Hà Nội cấm Công ty Duyên Hà tham gia đấu giá đất 18 tháng một lần nữa làm nóng lại câu chuyện về số phận khu đất 18 Cao Bá Quát. Dù nằm sát các trục đường trung tâm và có giá trị thương mại cực lớn, mặt bằng đắt giá này vẫn đang rơi vào cảnh "đóng băng", chờ đợi một phương án xử lý mới từ chính quyền thành phố.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sau-quyet-dinh-phat-nang-doanh-nghiep-dat-vang-cao-ba-quat-gio-ra-sao-post361976.html