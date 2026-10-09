Sau PNJ, đến lượt cổ phiếu Novaland tăng trần

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần 9/10 trong sắc đỏ. Diễn biến giằng co kéo dài suốt phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, đặc biệt khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chịu áp lực bán.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index dao động quanh vùng tham chiếu trước khi lực bán gia tăng, kéo chỉ số lùi sâu về khu vực 1.724 điểm. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện giúp thị trường thu hẹp đà giảm, lực cầu vẫn chưa đủ mạnh để duy trì nhịp hồi phục.

Bước sang phiên chiều, thị trường bất ngờ khởi sắc khi VN-Index có thời điểm vượt 1.744 điểm, tương đương tăng hơn 5 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, áp lực bán quay trở lại trong nửa cuối phiên khiến chỉ số đánh mất toàn bộ thành quả hồi phục.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,88 điểm (-0,2%) xuống 1.735,09 điểm. Trái ngược diễn biến trên HoSE, HNX-Index tăng 5,38 điểm (+2,1%) lên 261,6 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,97 điểm (-0,8%) xuống 124,24 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước. Riêng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 27.543 tỷ đồng, tăng hơn 73%, trong khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt trên 29.100 tỷ đồng.

Mức tăng đột biến của thanh khoản có đóng góp lớn từ giao dịch thỏa thuận cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan, với giá trị hơn 9.641 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá với 394 mã giảm (gồm 27 mã giảm sàn), so với 307 mã tăng (gồm 37 mã tăng trần) cùng 845 mã đứng giá.

Trong đó, VN30-Index giảm hơn 3 điểm xuống 1.873 điểm. Rổ chỉ số ghi nhận 11 mã tăng, 16 mã giảm và 3 mã đứng giá.

VN-Index gặp nhiều khó khăn trong việc tìm điểm cân bằng. Ảnh: TradingView.

Áp lực lớn nhất lên VN-Index tiếp tục đến từ cổ phiếu VIC của Vingroup khi mã này giảm 1,1%. Các cổ phiếu BSR (-3%), GVR (-3%), GAS (-1,6%) và FPT (-3%) cũng góp phần kéo thị trường đi xuống.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ với HDB (+3,9%), VIX (+3,1%), TCB (+1,4%), VPB (+1,5%) và CTG (+1%).

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận sự phân hóa. Trong khi VIC tiếp tục điều chỉnh, VHM tăng 0,5%, còn NVL trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất thị trường khi tăng hết biên độ.

PNJ, NVL đồng loạt tăng trần

Điểm nhấn đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay thuộc về cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), khi cả 2 mã cùng tăng trần bất chấp diễn biến kém tích cực của chỉ số chung.

Cụ thể, cổ phiếu PNJ tăng 6,9% lên 19.500 đồng/cổ phiếu, chạm mức giá trần trong ngày. Đáng chú ý, lực cầu tại PNJ duy trì ở mức cao đến cuối phiên với hơn 4,2 triệu cổ phiếu dư mua tại giá trần và không còn dư bán. Diễn biến này cho thấy nhu cầu mua vào cổ phiếu đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn giảm giá kéo dài.

Đà hồi phục của PNJ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống.

Theo thông tin từ PNJ, các mẫu kim cương được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) để kiểm định. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà doanh nghiệp công bố.

Dù vậy, xét trên đồ thị giá, giá trị cổ phiếu PNJ vẫn đang ở vùng thấp sau đợt lao dốc mạnh. So với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm, giá PNJ đã giảm gần 80%.

Cổ phiếu NVL chứng kiến dòng tiền gom hàng tăng đột biến. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, cổ phiếu NVL của Novaland cũng gây chú ý khi tăng trần lên 10.950 đồng/cổ phiếu.

Khác với PNJ, điểm nổi bật tại NVL nằm ở quy mô giao dịch đặc biệt lớn. Có hơn 73 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị khớp lệnh khoảng 782 tỷ đồng, đưa NVL trở thành một trong những mã thu hút dòng tiền mạnh trên thị trường.

Đáng chú ý, khối ngoại mua vào hơn 8,27 triệu cổ phiếu NVL, trong khi bán ra khoảng 954.300 cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 7,3 triệu cổ phiếu, góp phần hỗ trợ lực cầu tại mã bất động sản này.

Tương tự PNJ, đà tăng của NVL diễn ra sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Cổ phiếu từng giao dịch quanh vùng 19.000 đồng hồi đầu năm trước khi liên tục mất giá và lùi về khu vực 10.000 đồng vào đầu tháng 10.

Cách đây vài ngày, Novaland đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin "phá sản", "mất khả năng hoạt động", đồng thời cho biết doanh nghiệp vẫn đang triển khai tái cấu trúc và từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh.

Khối ngoại bán ròng hơn 9.700 tỷ đồng

Trái ngược diễn biến khởi sắc tại một số cổ phiếu riêng lẻ, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ lớn đối với thị trường.

Trong phiên 9/10, khối ngoại mua vào khoảng 3.629 tỷ đồng nhưng bán ra tới 13.362 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tương ứng giá trị bán ròng hơn 9.700 tỷ đồng.

Tâm điểm bán ròng là cổ phiếu MCH với giá trị lên tới gần 9.594 tỷ đồng, chủ yếu gắn với giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá trị bán ròng của khối ngoại tăng đột biến trong phiên.

Ngoài MCH, nhà đầu tư nước ngoài còn bán ròng HDB khoảng 227 tỷ đồng, FPT hơn 120 tỷ đồng, ACB gần 70 tỷ đồng và VCI khoảng 61 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VHM dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 162 tỷ đồng, tiếp đến là SHB khoảng 123 tỷ đồng, NVL gần 78 tỷ đồng, TCB khoảng 65 tỷ đồng và CTG gần 48 tỷ đồng.