Sau phản ứng của người dân, website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người không thể truy cập

Websites của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người không thể truy cập. Ảnh chụp lúc 21h47 tối 30/10/2026.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 30/10, website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (https://vnhot.vn), đã không thể truy cập được. Trước đó, Trung tâm có thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng.

Thông báo nêu rõ: "Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới để rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chức năng đăng ký sẽ sớm được mở lại. Rất mong bạn thông cảm và quay lại sau!".

Động thái này diễn ra sau khi người dân thử sử dụng họ tên và số CCCD của người khác đăng ký hiến mô, tạng trên website của Trung tâm thành công.

Theo phản ánh, quy trình đăng ký trực tuyến trước đó không yêu cầu xác thực thông tin cá nhân như số CCCD, số điện thoại hoặc email có chính chủ hay không, không bắt buộc phải có mã OTP xác nhận. Người đăng ký chỉ cần điền đủ thông tin theo yêu cầu là có thể hoàn tất thủ tục. Hệ thống còn cho phép lựa chọn hình thức nhận thẻ chứng nhận đăng ký hiến tạng điện tử hoặc thẻ cứng.

Quy trình đăng kí hiến tạng được đăng trên Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Trước thực tế này, nhiều người bày tỏ lo ngại về tính chặt chẽ của quy trình đăng ký hiến tạng trực tuyến, đặc biệt là cơ chế xác thực danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hiến mô, bộ phận cơ thể người là nghĩa cử nhân đạo, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Tuy nhiên, việc đăng ký hiến tạng phải xuất phát từ sự tự nguyện của chính cá nhân. Vì vậy, quy trình tiếp nhận cần bảo đảm thông tin được ghi nhận chính xác, đúng người, đúng nguyện vọng, tránh tình trạng người khác tự ý sử dụng dữ liệu cá nhân để đăng ký thay.