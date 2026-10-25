Sau phản ánh xe có dấu hiệu quá tải tại Nguyễn Trãi, CSGT vào cuộc xử lý

Sau phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về tình trạng nhiều xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng hoạt động trên đường Nguyễn Trãi vào ban đêm, lực lượng CSGT đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã xây dựng phương án xử lý, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Trãi nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phương tiện vận tải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý một số trường hợp liên quan đến các phương tiện được phản ánh, trong đó có việc xử lý cả người điều khiển phương tiện và chủ xe. Đối với những phương tiện khác, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh công tác tuần tra trực tiếp, Đội CSGT đường bộ số 7 cũng kết hợp sử dụng hệ thống camera giám sát để ghi nhận hình ảnh phương tiện lưu thông trên tuyến. Đây là một trong những căn cứ phục vụ quá trình xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý phạt nguội theo quy định.

Sau phản ánh tình trạng xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới trên đường Nguyễn Trãi về đêm, CSGT Hà Nội đã xử lý một số trường hợp và tiếp tục xác minh các phương tiện liên quan. (Ảnh Thành Long)

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp ứng dụng camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng và bảo đảm an toàn khi vận chuyển hàng hóa. Các hành vi vi phạm không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn có thể gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ. Người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm có thể cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã phản ánh tình trạng nhiều xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng di chuyển trên đường Nguyễn Trãi vào ban đêm. Theo ghi nhận của phóng viên tối 23/10, một số phương tiện chở đất có dấu hiệu chở hàng vượt thành thùng, liên tục ra vào khu vực công trình.