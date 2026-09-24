Sau phản ánh, nút giao Nguyễn Trãi – 19/5 được bổ sung hạng mục cảnh báo và giảm tốc

Chiều tối 23/9, tại nút giao giữa đường Nguyễn Trãi - 19/5, gần Trường Ardingly College Vietnam, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cam Đường phối hợp đơn vị bảo trì đường bộ triển khai các hạng mục cảnh báo, giảm tốc.

Trên các hướng tiếp cận nút giao, những cụm sơn giảm tốc màu vàng được bố trí ngang mặt đường. Biển cảnh báo “Đi chậm” cũng được lắp đặt tại vị trí dễ quan sát, nhằm tăng khả năng nhận biết từ xa đối với người điều khiển phương tiện.

Các cụm vạch sơn giảm tốc được bổ sung trên hướng phương tiện tiếp cận nút giao Nguyễn Trãi – 19/5.

Biển cảnh báo “Đi chậm” được lắp đặt tại khu vực nút giao.

Trước đó, người dân khu vực nhiều lần phản ánh tại nút giao này đã xảy ra các vụ va chạm. Báo Lào Cai cũng đã có phóng sự phản ánh về nguy cơ mất an toàn giao thông và kiến nghị cần bổ sung giải pháp cảnh báo, giảm tốc tại nút giao này.

Qua rà soát của cơ quan chức năng, nút giao Nguyễn Trãi – 19/5 cũng nằm trong danh sách vị trí được đề xuất bổ sung biển cảnh báo và giải pháp giảm tốc.

Anh Dương Hải Đăng - kỹ thuật viên Công ty TNHH MTV Đường bộ Lào Cai, đơn vị đang thực hiện công tác bảo trì giao thông cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cam Đường, cho biết việc triển khai được thực hiện trên cơ sở khảo sát từng vị trí.

Theo đơn vị thực hiện, qua rà soát cùng địa phương, khoảng 30 vị trí nút giao trên địa bàn phường Cam Đường dự kiến tiếp tục được xem xét triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Các vị trí tập trung trên một số trục như đường 19/5, 30/4, Phú Thịnh, Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền…

Các giải pháp được lựa chọn theo đặc điểm và lưu lượng giao thông thực tế tại từng nút giao.

Đối với khu vực gần trường học, khu đông dân cư, ngoài biển cảnh báo và vạch giảm tốc, phương án còn có thể bao gồm cảnh báo trẻ em, vạch dành cho người đi bộ và những giải pháp tổ chức giao thông phù hợp khác.

Việc bổ sung vạch giảm tốc và biển cảnh báo tại nút giao Nguyễn Trãi – 19/5 mới là giải pháp bước đầu. Sau khi hoàn thành, hiệu quả thực tế cần tiếp tục được theo dõi thông qua tốc độ phương tiện, tình hình giao thông và phản ánh của người dân để có điều chỉnh phù hợp.

Vạch giảm tốc phản quang giúp tăng khả năng nhận biết của người điều khiển phương tiện vào ban đêm.

Từ phản ánh của người dân đến việc rà soát và triển khai giải pháp trên thực địa cho thấy những nguy cơ mất an toàn giao thông đang từng bước được xử lý từ cơ sở. Quan trọng hơn là việc duy trì rà soát thường xuyên để các bất cập được khắc phục trước khi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.