Sau phản ánh của VietNamNet, gấp rút sửa đường chi chít ổ gà

Khẩn trương sửa chữa tuyến đường xuống cấp

Liên quan bài viết “Liên tiếp 3 vụ tai nạn trên đoạn đường chi chít ổ gà, có cô giáo gãy cả tay và chân” của Báo VietNamNet, ngày 30/9, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, đường hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á) hiện đã phân cấp cho tỉnh quản lý.

Hằng năm, tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các gói sửa chữa, bảo trì tuyến đường.

Nhiều đội thi công đang khẩn trương khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng trên tuyến Xuyên Á. Ảnh: Ký Long

Theo đại diện Sở Xây dựng, qua khảo sát, hiện tuyến Xuyên Á có nhiều vị trí xuống cấp, xuất hiện tình trạng ổ gà, mặt đường lồi lõm. Một trong những nguyên nhân được xác định là thời gian qua xuất hiện mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường cũng như công tác duy tu, sửa chữa.

Hiện địa phương đang gấp rút triển khai các gói thầu sửa chữa, gồm 2 hạng mục láng bảo dưỡng và thảm bê tông nhựa tại các điểm xung yếu, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn tất.

Ngoài các gói thầu trên, toàn tuyến Xuyên Á (qua 2 tỉnh Cà Mau và An Giang) còn có đơn vị được đấu thầu quản lý thường xuyên là Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719.

Đơn vị này có trách nhiệm đảm bảo giao thông thông suốt và sửa chữa, dặm vá những vị trí hư hỏng phát sinh.

Tại những vị trí mặt đường hư hỏng nặng, đơn vị thi công đã xử lý nền, trải đá mi và đang chờ thời tiết thuận lợi để thảm bê tông nhựa. Ảnh: Ký Long

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hoàng, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ 19.6 thuộc Công ty CP xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719, cho biết với vai trò là đơn vị duy trì giao thông trên tuyến Xuyên Á, qua khảo sát, đơn vị ghi nhận nhiều vị trí mặt đường xuống cấp, xuất hiện ổ gà, lồi lõm.

Theo ông Hoàng, đơn vị đã tổ chức dặm vá ổ gà tại một số vị trí, đồng thời có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau báo cáo tình trạng xuống cấp của tuyến đường.

Hiện một nhà thầu được lựa chọn đang triển khai sửa chữa từ đầu tuyến, đoạn giáp ranh cao tốc Cà Mau - Cần Thơ tại xã Hồ Thị Kỷ, sau đó thực hiện dần về phía giáp ranh tỉnh An Giang.

Công nhân đưa bê tông nhựa nóng đến vá ổ gà. Ảnh: Ký Long

Tại một số vị trí xuất hiện ổ gà, công nhân đã đưa bê tông nhựa nóng vào các điểm hư hỏng, sau đó tiến hành gạt và lu lèn. Ảnh: Ký Long

Lực lượng CSGT vận động vật tư, dặm vá ổ gà điểm lên xuống cầu. Ảnh: Ký Long

Tại tỉnh An Giang, hiện có 2 nhà thầu đang thực hiện việc bù, gạt lề đường để chuẩn bị thảm bê tông nhựa nóng khi thời tiết thuận lợi.

“Sau khi hết mưa, các đơn vị thi công sẽ thảm nhựa mới cho tuyến đường”, ông Hoàng cho biết.

CSGT phân luồng, cảnh báo người dân

Trong khi đó, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau cho hay trên tuyến Xuyên Á xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT phân luồng, cảnh báo người dân tại những điểm nóng về ổ gà. Ảnh: Ký Long

Trước tình trạng này, Phòng CSGT Công an tỉnh kiến nghị Hạt Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng kiểm tra, khắc phục, dặm vá những vị trí hư hỏng.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn vận động nguồn vật liệu và trực tiếp tham gia dặm vá một số vị trí có ổ gà nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tại những “điểm nóng” xuất hiện nhiều ổ gà, lực lượng CSGT cũng tổ chức phân luồng, cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực.

Việc sửa chữa được triển khai trong bối cảnh tuyến Xuyên Á thời gian qua xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp. Ảnh: Ký Long

Bên cạnh công tác kiểm tra, CSGT cảnh báo người dân về đường hư hỏng. Ảnh: Ký Long

CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến Xuyên Á cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động xử lý tình huống khi gặp các vị trí mặt đường hư hỏng, đặc biệt trong điều kiện trời mưa hoặc ban đêm.