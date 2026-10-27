Sau phản ánh của TTXVN, rác tồn đọng ở các xã thuộc huyện Như Thanh (cũ) được xử lý

Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông công chính (xã Nông Cống) điều xe chuyên dụng vận chuyển, xử lý lượng rác tồn đọng tại các địa phương. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ kéo dài tại một số xã thuộc huyện Như Thanh (cũ), chính quyền các địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm việc với đơn vị thu gom, vận chuyển để giải quyết lượng rác tồn đọng tại nhiều khu dân cư. Đến nay, rác thải tại các điểm tập kết trên địa bàn các xã Mậu Lâm, Yên Thọ... cơ bản đã được thu gom, vận chuyển đi xử lý, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm, trả lại cảnh quan sạch sẽ, thông thoáng cho các tuyến đường và khu dân cư.

Ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 27/10/2026 tại các xã Mậu Lâm, Yên Thọ... cho thấy, những điểm tập kết từng ngập rác, các bao rác chất thành đống dọc đường giao thông, len vào khu dân cư, thậm chí tràn ra trước cửa nhà dân nay đã được thu gom, vận chuyển đi xử lý; không còn cảnh rác tồn đọng nhiều ngày ngoài trời, bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi nhặng... Các tuyến đường đã trở nên sạch sẽ, thông thoáng, trả lại không gian sinh hoạt trong lành hơn cho người dân

Ông Lê Văn Khánh, Trưởng thôn Thanh Sơn, xã Mậu Lâm cho biết, gần một tháng nay, người dân phải sống chung với tình trạng rác thải ùn ứ. Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ các điểm tập kết rác bốc lên nồng nặc, ruồi, muỗi và các loại côn trùng xuất hiện nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Để hạn chế ô nhiễm trong thời gian chờ đơn vị thu gom hoạt động trở lại, thôn đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý một phần rác thải tại hộ gia đình; phần rác còn lại được đóng bao kín nhằm hạn chế phát tán mùi. Tuy nhiên, lượng rác phát sinh mỗi ngày lớn, trong khi không có đơn vị tiếp nhận, khiến các điểm tập kết tạm thời dần quá tải.

Sau khi chính quyền địa phương làm việc với đơn vị thu gom, lượng rác tồn đọng đã được vận chuyển đi, môi trường trong khu dân cư được cải thiện rõ rệt. Người dân rất phấn khởi, mong việc thu gom tiếp tục được duy trì thường xuyên để không xảy ra tình trạng rác chất đống, gây ô nhiễm như thời gian vừa qua - ông Khánh chia sẻ.

Tại xã Mậu Lâm, rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết đã xử lý dứt điểm không còn các điểm tồn đọng. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Cùng chung mong muốn, bà Nguyễn Thị An, người dân xã Mậu Lâm cho biết, trước đây, rác thải tồn đọng nhiều ngày không được thu gom, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Đến nay, rác đã được thu gom, vận chuyển đi xử lý, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hơn. Người dân mong muốn chính quyền địa phương và đơn vị thu gom có giải pháp lâu dài, bảo đảm rác được vận chuyển đúng lịch, không để tình trạng tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, khi phát sinh tình trạng rác thải không được thu gom, vận chuyển, chính quyền xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn; tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường hằng tuần, giao các thôn kiểm tra, giám sát và vận động hộ gia đình, hộ kinh doanh thực hiện tốt khâu vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, tại những thôn có mật độ dân cư đông, lượng rác phát sinh lớn trong khi việc vận chuyển bị gián đoạn đã dẫn đến ùn ứ tại các điểm tập kết.

Trước thực trạng này, Đảng ủy, UBND xã đã trực tiếp chỉ đạo, làm việc với đơn vị thu gom, đồng thời huy động nhân lực tại các thôn phối hợp xử lý những điểm rác tồn đọng. Đến ngày 25/10/2026, toàn bộ lượng rác tồn đọng tại các điểm tập kết trên địa bàn xã đã được thu gom, vận chuyển đi xử lý, với khối lượng khoảng 5-7 tấn. Vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư tiếp tục được triển khai nhằm duy trì cảnh quan sạch đẹp, hạn chế phát sinh điểm ô nhiễm mới.

Để bảo đảm việc thu gom không tiếp tục bị gián đoạn, UBND xã Mậu Lâm đang làm việc với đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm thống nhất bằng văn bản về lịch trình, tần suất, thời gian và địa điểm thu gom; yêu cầu Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông công chính bố trí đủ phương tiện, nhân lực, thực hiện thu gom theo lịch đã thống nhất; khi phát sinh khó khăn về năng lực tiếp nhận, xử lý, đơn vị phải thông báo kịp thời để chính quyền chủ động phối hợp khắc phục.

Các thôn được giao thường xuyên kiểm tra điểm tập kết, khu dân cư đông người và tuyến đường có nguy cơ phát sinh ô nhiễm, kịp thời báo cáo khi phát hiện rác chưa được thu gom.

Tại xã Yên Thọ, trước thời điểm xử lý, trên địa bàn còn 18/140 điểm tập kết có rác tồn đọng với tổng khối lượng khoảng 4-5 tấn. Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, UBND xã đã liên hệ với Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông công chính, đề nghị tổ chức thu gom toàn bộ lượng rác còn tồn, vận chuyển đi xử lý. Đến nay, các điểm tập kết trên địa bàn không còn rác tồn đọng.

Để duy trì kết quả này, xã Yên Thọ tiếp tục rà soát các điểm tập kết, khu dân cư đông người và những tuyến đường có nguy cơ phát sinh rác thải; giao các thôn thường xuyên kiểm tra, kịp thời báo cáo khi phát hiện rác tồn đọng. Chính quyền địa phương đồng thời phối hợp với đơn vị thu gom theo dõi tình hình vận chuyển, xử lý rác; tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định, chủ động phân loại rác tại nguồn và không tự ý đổ rác ra đường giao thông, kênh mương, khu vực công cộng.

Tuyến đường tại khu dân cư của xã Mậu Lâm sạch sẽ trở lại sau khi lượng rác thải tồn đọng được thu gom, vận chuyển đi xử lý. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Theo ông Bùi Văn Phúc - Phó Trưởng phòng Kinh tế, xã Yên Thọ, dù địa phương đã nỗ lực phối hợp với đơn vị thu gom để xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng, nhưng hiện nay bãi rác tại xã Nông Cống- nơi đang tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt của các xã thuộc huyện Nông Cống (cũ) và Như Thanh (cũ) hiện đang trong tình trạng quá tải, nguy cơ gián đoạn tiếp nhận có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động thu gom trên địa bàn. Vì vậy, xã mong muốn tỉnh sớm có phương án tháo gỡ khó khăn, bảo đảm năng lực tiếp nhận, xử lý rác thải ổn định, lâu dài, tránh tái diễn tình trạng rác ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tại xã Như Thanh, chính quyền địa phương cũng phối hợp với đơn vị thu gom để xử lý lượng rác tồn đọng sau thời gian việc vận chuyển bị gián đoạn. Cùng với việc giải quyết các điểm rác ùn ứ, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế để rác thải phát tán ra môi trường.

Địa phương tiếp tục theo dõi tình hình vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, kịp thời nắm bắt những bất cập trong quá trình thu gom, vận chuyển rác để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm cảnh quan và sinh hoạt của người dân.

Trước đó, theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, từ ngày 1/10/2026, rác thải sinh hoạt tại nhiều khu dân cư thuộc các xã Mậu Lâm, Yên Thọ và Như Thanh ùn ứ tại các điểm tập kết tạm thời do không được thu gom, vận chuyển đi xử lý. Rác thải tồn đọng nhiều ngày bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi nhặng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nguyên nhân trực tiếp là Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông công chính, đơn vị đang thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa bàn, thông báo dừng tiếp nhận từ ngày 1/10/2026 do hệ thống xử lý quá tải. Việc tiếp nhận bị gián đoạn trong khi rác thải sinh hoạt vẫn phát sinh hằng ngày đã khiến các điểm tập kết nhanh chóng đầy lên, tạo áp lực cho công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở.

Việc khẩn trương xử lý rác tồn đọng sau phản ánh của báo chí đã góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm, ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, để tránh tái diễn tình trạng này, các địa phương cần tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thu gom, bảo đảm rác thải được vận chuyển, xử lý đúng lịch trình; đồng thời, sớm có phương án tháo gỡ khó khăn về năng lực tiếp nhận, xử lý rác, hướng tới duy trì hoạt động thu gom ổn định, lâu dài, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.