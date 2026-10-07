Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh sau nhiều năm vẫn chưa được xây dựng.

Trước đó, phóng viên TTXVN có nhiều bài viết: “Bản án thi hành 4 tháng UBND xã vẫn chưa thực hiện”; “Lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho người dân”; “Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án 109 của Tòa phúc thẩm”. Nội dung các bài viết, phản ánh tháng 10/2023, UBND huyện Nghĩa Hành (cũ) ban hành Quyết định số thu hồi 9,9776ha đất tại xã Hành Đức (nay là xã Đình Cương) để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hành Đức - Hành Minh. Trong đó có diện tích quy hoạch thu hồi là 2,7ha thuộc thửa đất số 726, tờ bản đồ địa chính số 13 của hộ ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp nhưng không bồi thường.

Không chấp nhận quyết định thu hồi đất, bồi thường, ông Hiệp khởi kiện hành chính lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 28/7/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, ban hành Bản án số 09/2025/HC-ST, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp. Sau đó, ông Hiệp kháng cáo.

Từ các tài liệu thu thập và đối chiếu các quy định của pháp luật, ngày 26/3/2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án, tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp, tuyên hủy một phần các quyết định thu hồi đất và buộc UBND huyện Nghĩa Hành (cũ) thực hiện nhiệm vụ công vụ, lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 726 theo đúng quy định.

Theo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (QĐ 2257/UBND) của UBND xã Đình Cương, kinh phí bồi thường phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1 là hơn 7,1 tỷ đồng, trong đó hơn 6,9 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp, hơn 200 triệu còn lại là chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ.

Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, chủ sở hữu tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh lập.

Nguồn vốn thực hiện đền bù: Ngân sách của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thanh Hưng phải đảm bảo nguồn kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho cho hộ dân theo quy định của pháp luật).

Hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức - Hành Minh sau nhiều năm vẫn chưa được xây dựng.

Chủ tịch UBND xã Đình Cương giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thanh Hưng và UBND xã Đình Cương phổ biến, niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Ngày 6/10, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn 4726/TTQĐ-HC đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thanh Hưng chuyển số tiền chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 2/10/2026 của UBND Xã Đình Cương để đảm bảo việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ có đất và tài sản, cây cối hoa màu, mồ mả… có trên đất nằm trong vùng bị ảnh hưởng thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, hạ tầng Cụm Công nghiệp Hành Đức - Hành Minh có quy mô 23,7ha là dự án đầu tư ngoài ngân sách, có tổng mức đầu tư 134 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thanh Hưng làm chủ đầu tư. Ngoài việc được UBND huyện Nghĩa Hành giao hơn 9,9ha đất (năm 2023) không phải đền bù để thực hiện dự án, doanh nghiệp còn được tỉnh Quảng Ngãi cho phép khai thác tận thu 2,44 triệu m3 đất, đá làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công hạ tầng dự án và sử dụng thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dù đã hết thời gian được khai thác tận thu đất, đá (tháng 4/2026) nhưng hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức - Hành Minh vẫn chưa được xây dựng.