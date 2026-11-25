Những ngày qua, niềm vui hiện rõ trên gương mặt nhiều cư dân chung cư Tây Lĩnh (phường Vinh Phú, Nghệ An) khi cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) sau hơn một thập kỷ chờ đợi. Từ chỗ nhiều lần kiến nghị, lo lắng vì mua nhà nhưng chưa được cấp giấy tờ, đến nay những vướng mắc từng kéo dài đã từng bước được tháo gỡ.

Chung cư Tây Lĩnh hiện có 43 hộ dân đang sinh sống.

Ngày 25/11, chị Trần Thị Kim Anh - Trưởng Ban Quản lý chung cư Tây Lĩnh, cho biết trong tháng 11/2026, đã có gần 30 hộ trong tổng số 43 hộ sinh sống tại tòa nhà được cấp giấy chứng nhận. Các hộ còn lại đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan để được cấp giấy trong thời gian tới.

“Người dân vui lắm. Bao nhiêu năm chờ đợi, đến nay cầm được giấy chứng nhận trong tay, mọi người mới thực sự yên tâm. Đây là mong mỏi của các hộ dân suốt nhiều năm qua”, chị Kim Anh chia sẻ.

Theo chị Kim Anh, việc được cấp giấy chứng nhận không chỉ giúp người dân xác lập quyền sở hữu hợp pháp đối với căn hộ mà còn tháo gỡ nỗi lo kéo dài, giúp các gia đình yên tâm sinh sống, ổn định cuộc sống. Các hộ chưa được cũng đang mong sớm hoàn tất thủ tục để có được niềm vui như những gia đình đã nhận giấy.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh “Chủ đầu tư bị tố 'bỏ rơi' người dân, mua nhà hơn 10 năm không được cấp sổ đỏ” đăng ngày 19/10/2023, phản ánh tình trạng hàng chục hộ dân tại chung cư Tây Lĩnh mua nhà, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và vào ở ổn định nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Vụ việc kéo dài khiến cư dân bức xúc, nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, mong được giải quyết để an tâm sinh sống.

Chị Kim Anh vui mừng cầm tờ sổ đỏ trên tay sau 15 năm chờ đợi.

Cụ thể, các hộ ký hợp đồng mua căn hộ chung cư Tây Lĩnh trong các năm 2011, 2012, 2013. Sau khi thanh toán tiền và nhận bàn giao nhà, họ được chủ đầu tư hứa sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, lời hứa ấy kéo dài qua nhiều năm, khiến quyền lợi của người mua nhà bị ảnh hưởng.

Sau phản ánh, ngày 7/11/2023, đoàn công tác Thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An cùng đại diện các cơ quan liên quan đã đến làm việc với chủ đầu tư và người dân, ghi nhận các vấn đề tồn tại tại tòa nhà, trong đó có việc chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

Tiếp đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến công trình. UBND thành phố Vinh cũ cũng chỉ đạo kiểm tra, xử lý những nội dung vi phạm về xây dựng tại chung cư Tây Lĩnh, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định.

Từ những kiến nghị của cư dân, sự vào cuộc của cơ quan chức năng và quá trình phối hợp giải quyết các vướng mắc, việc cấp giấy chứng nhận cho người dân đã có chuyển biến. Đến nay, gần 30 hộ đã nhận được giấy tờ, mở ra hy vọng cho những gia đình còn lại sau nhiều năm mong mỏi.

Chị Trần Thị Kim Anh cho biết, các hộ dân được cấp giấy chứng nhận đều vô cùng phấn khởi. Sau hơn 10 năm mua nhà, sinh sống nhưng chưa có giấy tờ pháp lý, nay cầm sổ trong tay, mọi người như trút được gánh nặng.

Các hộ dân khác đang mong chờ hoàn tất hồ sơ để được cấp sổ đỏ.

“Chúng tôi rất biết ơn Báo Tiền Phong. Nhờ tiếng nói của báo chí và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, những kiến nghị, mong mỏi của người dân được lắng nghe, giải quyết. Sau bao năm chờ đợi, giờ có giấy tờ hợp pháp trong tay, chúng tôi thực sự rất vui, nhẹ lòng”, chị Kim Anh chia sẻ. Các hộ còn lại cũng mong sớm hoàn tất thủ tục để được cấp giấy chứng nhận.

Cư dân chung cư Tây Lĩnh kỳ vọng chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ những vướng mắc còn lại để toàn bộ các hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận.