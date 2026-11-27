Động thái này được thực hiện sau 2 bài viết phản ánh của Báo Hànộimới về những bất cập tại dự án, đồng thời mở ra kỳ vọng sớm hoàn thành tuyến đường, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Nút thắt của dự án được thành phố gỡ vướng

Trước đó, như Báo Hànộimới đã có bài viết phản ánh về Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc - ngã ba thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cũ) nay đi qua các xã Hòa Lạc, Hạ Bằng, Thạch Thất, chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi có dự án đi qua.

Tại khu vực xã Thạch Thất, đoạn từ cầu Phú Thứ đến ngã ba Phố Săn, nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng, mong muốn dự án sớm được triển khai thi công, phát huy hiệu quả đầu tư. Các công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi thu hồi cũng được người dân tháo dỡ, tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu tiếp nhận mặt bằng, chuẩn bị triển khai thi công.

Theo thông tin từ UBND xã Thạch Thất, dự án có tổng mức đầu tư hơn 385 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, khởi công ngày 14-11-2020. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Thạch Thất được giao tiếp tục triển khai dự án. Đến thời điểm hiện nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 72% giá trị hợp đồng.

Tuyến đường tỉnh 420 đoạn ngã ba Phố Săn, xã Thạch Thất. Ảnh: HL

Một trong những nguyên nhân khiến công trình chậm tiến độ là những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, sau nhiều năm triển khai, biến động giá vật liệu xây dựng, nhân công, nhiên liệu và chi phí máy thi công cũng tác động đến quá trình thực hiện hợp đồng.

Đáng chú ý, hợp đồng thi công được ký từ năm 2020 theo hình thức đơn giá cố định, trong khi giá cả thị trường đã có nhiều thay đổi. Nhà thầu đã đề nghị xem xét điều chỉnh giá đối với phần khối lượng còn lại, đồng thời kiến nghị giải quyết các nội dung liên quan đến hợp đồng để có cơ sở tiếp tục thi công.

Dự án cũng phát sinh một số nội dung cần bổ sung, điều chỉnh như chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông tại đoạn qua khu vực Liên Quan. Những yếu tố này đòi hỏi phải rà soát, cập nhật phương án đầu tư, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành.

Trước những khó khăn trên, Báo Hànộimới đã có 2 bài viết phản ánh, chuyển tải những bất cập trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời phản ánh kiến nghị của chính quyền địa phương về việc sớm tháo gỡ các vướng mắc. Trong đó đã chỉ rõ những khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hợp đồng thi công, qua đó góp phần đưa vấn đề đến với các cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở đề xuất của địa phương và quá trình rà soát, xem xét của các cơ quan chức năng, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đây là bước tháo gỡ quan trọng về cơ sở pháp lý, tạo điều kiện để các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án, cập nhật các nội dung về tổng mức đầu tư và triển khai những công việc tiếp theo.

Việc thành phố kịp thời xem xét, giải quyết kiến nghị không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Qua đó, những phản ánh, kiến nghị chính đáng của địa phương và người dân được tiếp nhận, xem xét, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chậm tiến độ.

Không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng tiến độ

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 16-11-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký Quyết định số 6259/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc - ngã ba thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cũ). Trong đó, điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 385 tỷ đồng lên 496,3 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đang có cơ hội chuyển động mới khi UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: HL

Việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư được xem là điều kiện quan trọng để Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, để chuyển biến về thủ tục thành tiến độ thực tế trên công trường, các đơn vị liên quan cần khẩn trương thực hiện những phần việc tiếp theo, không để phát sinh tình trạng chờ đợi, kéo dài.

Ông Cấn Anh Duẩn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất cho biết, sau khi được UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư, xã Thạch Thất (Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng với vai trò là chủ đầu tư) sẽ lập tờ trình điều chỉnh dự án để thành phố phê duyệt. Sau khi được thành phố phê duyệt, sẽ tiến hành các bước tiếp theo để sớm triển khai thi công dự án.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất, thời gian qua, địa phương đã chủ động rà soát các nội dung còn vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Khi các thủ tục điều chỉnh được hoàn thiện, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà thầu để triển khai những bước tiếp theo, tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.

Cùng với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, UBND xã Thạch Thất tiếp tục phối hợp với các xã: Hòa Lạc, Hạ Bằng rà soát từng vị trí còn vướng mắc, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng, tránh để những tồn tại nhỏ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng cần được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch. Việc giải thích rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng sẽ góp phần tạo sự đồng thuận, giúp công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả.

Đối với những khó khăn liên quan đến hợp đồng thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, sớm tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục triển khai thi công. Các hạng mục còn lại cũng cần được rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành.