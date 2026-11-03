Sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, Khánh Hòa kiểm tra bãi biển ngập rác

Ngày 3/11, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra tình trạng nuôi tôm hùm tự phát, gây ô nhiễm môi trường tại vùng biển Bình Lập, xã Nam Cam Ranh, sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News.

Rác từ hoạt động nuôi tôm hùm trên bãi biển thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News có bài viết “Bờ cát trắng hóa thảm phế thải từ lồng tôm hùm ở biển Khánh Hoà”, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực biển Tàu Bể và Bãi Ngang, thuộc thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh.

Theo người dân sống tại đây, nhiều năm qua tại khu vực này và chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của môi trường biển khi tình trạng nuôi tôm hùm tự phát tăng mạnh và kéo theo rác thải ngày một nhiều.

Ghi nhận tại bãi biển khu vực thôn Bình Lập, nhiều loại rác thải, lưới mùng nuôi tôm hùm, vỏ ốc xuất hiện dọc bờ biển biến khung cảnh nơi đây trở nên nhem nhuốc, xấu xí. Nước biển có thời điểm chuyển màu đỏ, kèm theo mùi hôi khó chịu.

Người dân cho biết, hoạt động nuôi tôm hùm lồng bè bắt đầu xuất hiện tại khu vực từ khoảng năm 2005, ban đầu chỉ có vài lồng nuôi thử nghiệm. Đến giai đoạn 2017-2019, số lượng lồng bè tăng nhanh và phát triển mạnh vào năm 2022.

Bà con ở đây cho hay từ năm 2023, tình trạng ô nhiễm môi trường biển bắt đầu biểu hiện rõ rệt hơn. Nhà gần biển nhưng bà con không thể tắm biển vì nước bị ô nhiễm, mỗi khi tắm về là ngứa ngáy, khó chịu. Có những thời điểm, các gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú phải cân nhắc việc đón khách do lo ngại chất lượng nước biển không bảo đảm, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và uy tín cơ sở kinh doanh.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này có liên quan đến hoạt động nuôi tôm hùm lồng bè.

Sau khi kết thúc mỗi vụ nuôi, người dân thường đưa lồng bè vào bờ biển để vệ sinh. Quá trình này làm phát sinh rác thải nhựa, vỏ sò, ốc bị vứt tràn lan dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực.

Tiếp nhận phản ánh của báo chí, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với xã Nam Cam Ranh kiểm tra, rà soát thực trạng và sớm có hướng xử lý.