Sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật, CSGT xử phạt 29 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 300 triệu đồng
Sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật về tình trạng xe tải chở đá có dấu hiệu vi phạm trên tuyến 494C, 495C, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quân kiểm tra, xử phạt 29 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/clip-nong/sau-phan-anh-cua-bao-bao-ve-phap-luat-csgt-xu-phat-29-truong-hop-vi-pham-voi-so-tien-gan-300-trieu-dong-28249.html