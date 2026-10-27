Sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật, con đường xuống cấp được khắc phục

Khắc phục từ nguồn kinh phí dự phòng

Ngày 26/9/2026, Báo Bảo vệ pháp luật đăng tải bài viết “Hàng trăm hộ dân hàng ngày đánh vật trên con đường đau khổ”, phản ánh những khó khăn, bất cập trong việc đi lại của người dân trên tuyến đường dài khoảng 1,1 km thuộc thôn Bổng Phồn trước đây, nay là thôn Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tuyến đường trước (ảnh trên) và sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh (ảnh dưới).

Đây là tuyến đường dân sinh kết nối khu dân cư với Quốc lộ 217, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày của hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, do nằm ở khu vực địa hình trũng thấp, mặt đường chủ yếu là đất tự nhiên kết hợp đá cấp phối được người dân đóng góp tôn tạo qua nhiều năm, trong khi hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, tuyến đường thường xuyên xuống cấp, đặc biệt sau các đợt mưa lớn kéo dài.

Nước đọng trên mặt đường, bùn đất sình lầy, cùng những điểm trũng sâu, “ổ gà” khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Người lao động, công nhân và học sinh khi lưu thông qua đây phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông. Những khó khăn kéo dài đã trở thành nỗi lo thường trực của bà con trong mỗi mùa mưa.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng; UBND xã Vĩnh Lộc về việc giao kiểm tra, xác minh, xử lý theo nội dung phản ánh của Bảo vệ pháp luật.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 20559/UBND-CNXD ngày 28/9/2026, UBND xã Vĩnh Lộc đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh nội dung báo Bảo vệ pháp luật phản ánh. Địa phương đồng thời rà soát thực trạng tuyến đường, kiểm tra hồ sơ liên quan và làm việc với đại diện thôn, các hộ dân để xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý.

Do đại diện Sở Tài chính và Sở Xây dựng chưa thể tham dự buổi kiểm tra thực địa theo lịch mời, nhằm bảo đảm tiến độ báo cáo UBND tỉnh, xã Vĩnh Lộc đã chủ động tổ chức kiểm tra hiện trường và triển khai các biện pháp khắc phục cấp bách bằng nguồn kinh phí dự phòng của ngân sách xã, kết hợp huy động lực lượng, phương tiện tại địa phương.

Theo Báo cáo số 626/BC-UBND ngày 14/10/2026 của UBND xã Vĩnh Lộc, địa phương đã hoàn thành việc nạo vét bùn đất, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước dọc hai bên tuyến đường; đồng thời san gạt mặt đường, bổ sung đá cấp phối và lu lèn tại những vị trí trũng sâu, sình lầy, xuất hiện “ổ gà”, “ổ trâu”.

Theo ghi nhận thực địa của Phóng viên, tình trạng bùn đất lầy lội, đọng nước trên mặt đường đã được khắc phục. Mặt đường bước đầu bằng phẳng, chắc chắn và khô ráo hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, lao động và đưa đón con em đến trường.

Người dân thôn Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Lộc cho biết: Tuyến đường này đã tồn tại tình trạng trên suốt thời gian dài. Có người đã sinh sống tại đây gần 30 năm và cũng phải chứng kiến trong thời gian dài con đường trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi mùa mưa đến. Họ rất ghi nhận, phấn khởi khi báo chí kịp thời phản ánh những bất cập từ thực tế đời sống. Người dân cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền địa phương trong quá trình khẩn trương xử lý những khó khăn trước mắt. Việc tuyến đường được san gạt, bổ sung đá cấp phối và khơi thông hệ thống thoát nước đã giúp bà con phần nào yên tâm hơn khi lưu thông, không còn phải thường xuyên đối mặt với cảnh đường sá sình lầy như trước.

Mong sớm có tuyến đường kiên cố

Ông Trịnh Đình Kế, thôn Vĩnh Hoà 2 bày tỏ: “Bà con chúng tôi vô cùng phấn khởi khi báo chí và địa phương đã lắng nghe, đồng hành cùng người dân. Những biện pháp vừa triển khai đã giải quyết tình trạng khốn khổ trong sinh hoạt và cuộc sống của bà con kéo dài trong thời gian qua. Tuy nhiên, với đặc điểm địa hình thấp trũng, nền đường yếu và hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, tuyến đường vẫn có nguy cơ tiếp tục hư hỏng khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Vì vậy, điều bà con mong mỏi không chỉ là con đường tạm thời đi lại thuận lợi, mà còn là một tuyến đường được đầu tư xây dựng kiên cố, bảo đảm an toàn và bền vững.”

Bà con trong thôn phản ánh với báo chí.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc, dự án “Đường giao thông từ thôn Bổng Phồn đi QL.217” đã được HĐND xã khóa II, kỳ họp thứ 6 thông qua, đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/9/2026 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng, với định hướng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và phần đối ứng theo khả năng cân đối của ngân sách cấp xã.

Việc dự án được đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, hướng tới giải quyết căn cơ tình trạng xuống cấp của tuyến đường. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Lộc, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên đến nay vẫn chưa được phân bổ, giao dự toán cho địa phương. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách xã còn khó khăn, chưa đủ khả năng tự cân đối để triển khai xây dựng công trình kiên cố.

Trước thực tế trên, UBND xã Vĩnh Lộc kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm, xem xét hỗ trợ và bố trí nguồn vốn đầu tư công cho dự án với kinh phí dự kiến 15 tỷ đồng; đồng thời đề nghị Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn địa phương về trình tự, thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư và các nội dung chuyên môn liên quan.

Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.