Sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật: Chính quyền yêu cầu trang trại lợn giảm đàn

Sau phản ánh báo chí, chính quyền vào cuộc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cho biết sau khi Báo Bảo vệ pháp luật đăng tải bài viết phản ánh về tình trạng hoạt động chăn nuôi của trại lợn trên địa bàn khiến người dân bức xúc, UBND xã đã thông báo đến chủ trang trại, yêu cầu làm việc tại UBND xã.

Trại lợn của gia đình ông Chuẩn nhìn từ trên cao.

Theo đó, thành phần buổi làm việc bao gồm, đại diện lãnh đạo UBND xã, phòng Kinh tế, Công an xã, Trưởng thôn và ông Lê Đình Chuân (chủ trại lợn)

Theo nội dung cuộc làm việc, hiện chủ trang trại đang tạm dừng việc chăn nuôi đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến chuồng trại và môi trường. Phương án UBND xã đưa ra đối với trang trại là cần áp dụng công nghệ xử lý mùi, cũng như giảm quy mô chăn nuôi từ khoảng 1.500 con xuống còn 500 con. Chủ trại lợn cũng đã cam kết sẽ thực hiện những nội dung đề nghị từ phía chính quyền.

Đáng chú ý, địa phương còn đưa ra phương án đặt thiết bị đo, theo dõi các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng không khí khi trang trại tái đàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an xã Quảng Bình cũng đề nghị chủ trang trại thực hiện đúng quy trình trước khi tái đàn; chỉ được tiếp tục chăn nuôi khi các điều kiện về vệ sinh và môi trường được bảo đảm. Công an xã sẽ báo cáo Công an tỉnh để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Đại diện UBND xã Quảng Bình cho biết thêm, xã đã yêu cầu chủ cơ sở phải tận dụng thời gian này để xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến môi trường. Khi có kế hoạch tái đàn, phải thực hiện theo đúng cam kết và các yêu cầu của cơ quan quản lý.

Phòng Kinh tế được giao theo dõi quá trình này. Khi chủ trang trại đưa lợn trở lại, cơ quan chuyên môn phải phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó có ngành nông nghiệp và môi trường, để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Rà soát hồ sơ pháp lý của trang trại

Không chỉ tập trung vào việc xử lý mùi, tại cuộc làm việc, UBND xã Quảng Bình còn giao phòng chuyên môn rà soát lại hồ sơ liên quan đến việc cấp phép và hoạt động của trang trại.

Nếu phát hiện hồ sơ hoặc các điều kiện hoạt động không bảo đảm quy định, cơ quan chuyên môn phải báo cáo lãnh đạo UBND xã để xem xét hướng xử lý.

Hàng trăm người dân trong xã từng ký đơn tố cáo trại lợn

UBND xã đề nghị thôn và người dân tiếp tục phản ánh kịp thời nếu phát hiện mùi hôi, dịch bệnh, tình trạng lợn chết hoặc những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động của trang trại. Các phản ánh sẽ được xã kiểm tra, xem xét và giải quyết.

Đặc biệt, nếu sau khi chủ cơ sở đầu tư hệ thống xử lý và hoàn thiện chuồng trại mà mùi vẫn phát tán, tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân, UBND xã yêu cầu chủ trang trại phải dừng hoạt động chăn nuôi. Phòng Kinh tế được giao phối hợp với Công an xã giám sát hệ thống chăn nuôi để tham mưu UBND xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Đình Chuân, nằm trên địa bàn xã Quảng Bình, đã hoạt động trong thời gian hơn một thập kỷ.

Trong nhiều năm, người dân sống xung quanh phản ánh tình trạng mùi hôi, nước thải và những ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất.

Theo nội dung phản ánh trước đó, chủ trang trại cũng đã bị xử phạt 68 triệu đồng do một số chỉ tiêu nước thải vượt quy chuẩn. Tuy nhiên, người dân cho rằng tình trạng mùi hôi phát tán vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân trong khu vực cho biết, bao năm qua, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này, nhất là trong các cuộc tiếp xúc cử tri, mùi hôi ảnh hưởng đến hàng trăm người dân trong thôn, họ lo ngại cho những người già, trẻ nhỏ đến những người sức khỏe yếu.

Người dân thôn Xa Thư, tập trung phản đối hoạt động trại lợn vào đợt tháng 8/2026.

Điều người dân quan tâm lúc này không đơn thuần là trang trại có đầu tư công nghệ mới hay không, mà quan trọng hơn là công nghệ đó có thực sự phát huy hiệu quả hay không và các cam kết có được thực hiện đầy đủ trong thực tế hay không.

Sau hơn chục năm tồn tại cơ sở chăn nuôi và nhiều lần người dân phản ánh, điều mà cộng đồng cần không phải thêm một lời hứa xử lý, mà là một cơ chế kiểm tra có số liệu, một quy trình giám sát có trách nhiệm và một kết quả có thể kiểm chứng trong thực tế.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về việc thực hiện các yêu cầu này, cũng như tình trạng môi trường tại khu vực sau khi trang trại được phép tái đàn.