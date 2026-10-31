Sau nửa tháng triển khai đợt 2, quy tập được 148 hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Cụ thể, từ ngày 15-31/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (K74) mở rộng diện tích tìm kiếm tại khu vực B của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và đã phát hiện, quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 26 bộ có di vật kèm). Riêng trong ngày 31/10, cán bộ, chiến sĩ Đội K 74 đã xử lý hơn 625m3 đất, phát hiện và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại khu B mở rộng.

Những hài cốt liệt sĩ đầu tiên của rãnh mộ liệt sĩ tập thể mới được phát hiện được đưa lên khỏi khu vực khai quật. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trước đó, tại đợt 1 (từ ngày 23/6 đến ngày 14/10), cán bộ, chiến sĩ Đội K74 đã phát hiện, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và các hài cốt liệt sĩ này đã được Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố, trong đó có Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.