Sáu nội dung triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026, trong đó một số cơ chế, chính sách có hiệu lực tại thời điểm khác.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. (Ảnh minh hoạ).

Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các thành phố là đô thị loại đặc biệt nói chung, TP.HCM nói riêng, các thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Luật đồng thời quy định trách nhiệm quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền TP.HCM, các địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị cùng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Kế hoạch gồm 6 nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; rà soát, lập danh mục văn bản thi hành Luật; xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung được giao tại Luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo và kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật.

Trong công tác tuyên truyền, các Bộ, ngành, địa phương đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành trên Cổng Pháp luật quốc gia, Cổng/Trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, TP.HCM và các tỉnh, thành phố, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Các cơ quan triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền về mục tiêu xây dựng và những nội dung cơ bản của Luật bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với cơ quan báo chí thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật và các văn bản thi hành.

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tham vấn, góp ý trong quá trình triển khai.

Về xây dựng văn bản thi hành, Thủ tướng Chính phủ phân công một số Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; chính quyền TTP.HCM; Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phát triển đô thị.