Sau những chuyến 'hành quân xa'

Thể Công Viettel (áo sáng) cùng Công an Hà Nội nhận thất bại tại V-League ngay sau khi trở về từ đấu trường AFC Champions League Elite và AFC Champions League 2.

Hiện tượng đương kim vô địch Công an Hà Nội và á quân Thể Công Viettel đồng loạt ngã ngựa tại vòng 4 vừa qua không phải là tai nạn ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của một chiếc vòng kim cô mang tên “quá tải”.

Khi vinh quang châu lục hóa thành gánh nặng quốc nội

Sự sa sút của các đại diện ưu tú nhất bóng đá Việt khi bước ra biển lớn rồi quay về ao làng đã trở thành một vết xe đổ có hệ thống. Còn nhớ Thép Xanh Nam Định, dù sở hữu dàn ngoại binh đắt giá, đông đảo và tiềm lực tài chính hùng hậu, cũng không ít lần lao đao, hụt hơi tại V-League sau những chuyến hành quân tốn sức tại đấu trường châu Á. Tương tự, Hà Nội FC, cựu thế lực từng nhiều lần gánh vác trọng trách vươn tầm châu lục, cũng từng nếm trải cảm giác kiệt quệ, đánh rơi những điểm số quý giá ở sân chơi quốc nội chỉ vì đôi chân quá tải và lịch di chuyển vắt kiệt thể lực cầu thủ. Tương tự, Becamex Bình Dương trong quá khứ cũng từng nhiều lần chao đảo khi phải phân phối sức lực cho quá nhiều mặt trận.

Gốc rễ của vấn đề nằm ở sự chênh lệch quá lớn giữa tham vọng vươn tầm và thực trạng hạ tầng, chiều sâu lực lượng của các CLB Việt Nam. Khi mang trên mình màu cờ sắc áo ra đấu trường quốc tế, các đội bóng bắt buộc phải tung ra đội hình mạnh nhất, chiến đấu với hơn 100% sức lực để giữ thể diện cho quốc gia. Thế nhưng, khi trở lại V-League, phần thưởng cho họ không phải là sự ưu ái về lịch thi đấu, mà là một lịch trình dày đặc, hành trình di chuyển tốn sức và áp lực phải thắng bằng mọi giá từ phía người hâm mộ.

Vòng 4 V-League: Hệ quả của sự quá tải

Vòng đấu thứ 4 vừa qua chính là giọt nước tràn ly phản ánh rõ nét nhất thực trạng này. Cả Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều bước vào trận đấu của mình với nỗi ám ảnh về thể lực và sự bào mòn tâm lý. Việc phải gồng mình trên nhiều chiến tuyến khiến các trụ cột không còn duy trì được sự sắc sảo, độ lì lợm và tư duy chiến thuật tốt nhất.

Một đội hình dẫu có chiều sâu đến đâu cũng khó lòng duy trì phong độ đỉnh cao khi tần suất ra sân cứ 3-4 ngày/trận. Khi thể lực đi xuống, sự tập trung tiêu biến, những khoảng trống ở hàng thủ hay sự cùn mòn trên hàng công lập tức lộ diện. Trận thua của nhà đương kim vô địch và á quân không chỉ phản ánh sự khởi sắc của các đối thủ chiếu dưới, mà còn là lời cảnh báo đanh thép về cái giá phải trả của sự “ôm đồm”.

Lời giải nào cho bài toán “ôm đồm”?

Hiện tượng “lắm mối, tối nằm không” đang gióng lên hồi chuông báo động về tính bền vững trong cấu trúc bóng đá đỉnh cao nước nhà. Sẽ rất khó để đòi hỏi các CLB Việt Nam chơi sòng phẳng ở cúp châu Á nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) không có những điều chỉnh linh hoạt hơn về lịch thi đấu, chẳng hạn như dời lịch hoặc tạo khoảng nghỉ hợp lý cho các đại diện gánh vác nhiệm vụ quốc tế.

Về phía các CLB, bài học xoay vòng lực lượng và đầu tư bài bản cho hệ thống cầu thủ trẻ, cầu thủ dự phòng không còn là lựa chọn, mà là vấn đề sống còn. Nếu không giải quyết được bài toán lực lượng, giấc mơ vươn ra biển lớn sẽ tiếp tục là cạm bẫy kéo sập tham vọng xưng hùng xưng bá ngay tại sân nhà của các đại gia V-League.