Sau những chuyến du lịch hào nhoáng của travel blogger

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Nhà xuất bảnNXB Kim Đồng

Cuốn sách tập trung vào nghề travel blogger - những người vừa đi, trải nghiệm, vừa sáng tạo nội dung về du lịch trên blog và các nền tảng mạng xã hội. Thay vì chỉ mô tả vẻ hào nhoáng của những chuyến đi, sách hướng tới việc giải thích cách nghề này vận hành, những kỹ năng cần có và những công việc phía sau mỗi nội dung được đăng tải.

"Làm Travel Blogger sướng ghê, suốt ngày đi du lịch thôi", "tụi anh chắc được mời đi du lịch suốt nhỉ, lại có thêm tiền nữa chứ..." - Đây là hai trong số những câu nói mà giới travel blogger tụi tôi thường được nghe. Phàm ở đời, chỉ người sống trong chăn mới biết chăn có rận. Đằng sau những tấm hình check-in là biết bao khó khăn mà chúng tôi đã và đang trải qua.

Đầu tiên - "tiền đâu"?

Không có tiền thì sao chúng tôi có thể đến và trải nghiệm những điều thú vị ở các vùng đất mới? Bạn đừng nghĩ là chúng tôi thường xuyên được mời đi trải nghiệm miễn phí, mà ngược lại, phần lớn các chuyến đi là cho chúng tôi tự bỏ tiền túi ra để lên đường. Vì nếu cứ ngồi chờ được mời hoặc được tài trợ thì chắc chẳng có mấy travel blogger đến được nhiều miền đất mình yêu thích. Và tất nhiên, blog của tôi cũng sẽ không có nhiều bài viết về các điểm đến khác nhau từ trong nước đến quốc tế, từ châu Á đến châu Mỹ trong thời gian ngắn như vậy.

Vậy làm sao để tôi có thể kiểm soát tốt tài chính cho chuyến đi? Trước hết, tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu hành trình, phương tiện di chuyển, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ chơi... Từ đó, tính toán số tiền cần có. Ngoài ra, tôi cũng đem dự phòng thẻ tín dụng để có thể xài trước trả sau trong tình huống cấp bách. Làm travel blogger không nhất thiết là bạn phải đi xa, đi chỗ đắt đỏ mà chỉ cần đi trong khả năng tài chính, thời gian cho phép đủ để bạn khám phá kĩ điểm đến và con người nơi ấy. Nhớ nhé, đi gần cũng được, miễn chia sẻ của bạn có giá trị với nhiều người!

Tiêu tốn nhiều thời gian

So với người đi du lịch bình thường, travel blogger luôn phải mất nhiều thời gian hơn cho một chuyến đi, với tâm thế vừa đi khám phá miền đất mới, vừa truyền tải những hình ảnh, thông tin và kinh nghiệm khám phá ở miền đất đó đến những bạn theo dõi trang của chúng tôi.

Trước mỗi chuyến đi, chúng tôi dành thời gian đọc và tìm hiểu về miền đất mới ấy, chọn lọc điểm đến, tìm cách di chuyển cho phù hợp và ghi chép những lưu ý khác về văn hóa, con người. Khi đã đến địa điểm mong muốn, chúng tôi thường ở lại đó lâu hơn một xíu để chụp hình, quay phim, nói chuyện với những người dân bản địa để tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và con người nơi đây... Và sau khi kết thúc chuyến đi, chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc chọn lọc và biên tập hình ảnh, video để chia sẻ trên các mạng xã hội.

Chưa kể, travel blogger nào cũng phải tốn kha khá thời gian trả lời các thắc mắc, giao lưu với những bạn theo dõi mình... Vì thế người thương yêu của chúng tôi có khi phải chịu thiệt thòi khi không thể đi xem phim, ăn uống chung. Muốn lên lịch hẹn với ai đó khá là vất vả, hoặc phải hẹn ở một ngày xa xa, hoặc là bốc điện thoại lên "Alo, giờ rảnh không, cà phê" và đi liền, nên chúng tôi trân quý những khoảnh khắc bên nhau nhiều lắm!

Sách Travel blogger - vén màn hậu trường của những bước chân 4.0. Ảnh: Wings Books.

Bị trừ lương vì nghỉ quá ngày phép

Tôi không phải là một travel blogger toàn thời gian - tức mở mắt ra là đi du lịch, làm nội dung về du lịch... để kiếm sống. Tôi vẫn là nhân viên văn phòng ở một công ty nước ngoài và chỉ đi du lịch vào cuối tuần hoặc tận dụng những ngày nghỉ lễ để đi. Vì vậy, với tôi, việc ngày phép có giới hạn cũng là một trong những khó khăn hay gặp phải. Có những chuyến đi sẽ cần ít nhất hai tuần để khám phá, như tới Australia, New Zealand... nhưng ngày phép bị giới hạn nên tôi phải đánh đổi bằng cách nghỉ phép không lương. Đã tốn tiền đi du lịch rồi mà giờ còn không được hưởng lương nữa, ai nói làm travel blogger sướng cơ chứ?

"Sống ảo" mọi lúc, mọi nơi

Trước khi làm travel blogger, tôi không quan tâm lắm đến số lượt thích và chia sẻ các bài đăng vu vơ trên Facebook, nhưng giờ thì tôi phải đo lượng tương tác để biết sản phẩm mình tạo ra có ích với nhiều người, có giá trị với cộng đồng yêu thích du lịch như thế nào.

Bên cạnh đó, khi lượt tương tác của một travel blogger đủ tốt, hình ảnh của họ cũng dần được nhiều người biết đến, các nhãn hàng hoặc đơn vị du lịch cũng sẽ ghi tên người đó vào danh sách KOL tiềm năng. Từ đó, họ sẽ có nhiều cơ hội được nhận tài trợ cho các chuyến đi.

Sức khỏe không xem nhẹ được đâu

Đừng nhìn travel blogger đi chơi suốt, ở resort hào nhoáng mà nghĩ chúng tôi không cần sức khoẻ tốt. Travel blogger rất cần tới sức khỏe, vì chỉ khi có sức khỏe, chúng tôi mới có thể di chuyển thường xuyên, tham gia nhiều trải nghiệm "hardcore" hơn như đi trekking, lặn biển... Để tiết kiệm chi phí, tôi toàn đặt mua vé bay đêm hoặc sáng sớm, di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác bằng xe buýt đêm... Nếu không có sức khỏe thì đảm bảo sẽ gục ngã trên đường ngay.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong những "cái khổ" của một travel blogger. Khi dấn thân vào con đường này, có thể bạn sẽ gặp nhiều vấn đề hơn, nhưng cuộc sống luôn được cân bằng bởi việc mất gì - được gì, nên đừng vì những khó khăn trên mà bỏ qua điều bạn muốn làm. Chẳng có con đường nào luôn trải hoa hồng, chỉ cần kiên trì và tin vào những gì mình làm là đúng thì sẽ sớm thành công thôi.

Vinh Gấu