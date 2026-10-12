Sau những 'bao tải tiền đền bù' là cuộc tìm chỗ ở mới

Ông Phan Mạnh Hùng và vợ dọn đồ, chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Ảnh: Bạch Huy Thanh/Dân trí

Gắn bó với nơi ở khoảng 60 năm, ông Phan Mạnh Hùng ở Hà Nội đồng thuận với việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Nhưng phía sau quyết định bàn giao là cuộc tìm kiếm nơi thuê vừa để ở, vừa tiếp tục kinh doanh trong lúc chờ tái định cư.

Câu chuyện được ghi nhận trên báo điện tử Dân trí ngày 12.10 đưa sự chú ý trở lại đời sống của người nhận bồi thường: tiền đã có phương án chi trả, còn một căn nhà phù hợp và nhịp sinh hoạt mới phải tiếp tục thu xếp.

Số tiền lớn gắn với tài sản phải bàn giao

Ngày 6.10, đợt chi trả đầu tiên tại phường Phương Liệt phục vụ dự án Quốc lộ 1A có 11 hộ nhận tổng cộng khoảng 132 tỉ đồng. Đây là tổng chi trả cho một nhóm hộ trong một đợt, không phải mức bồi thường phổ biến cho từng gia đình.

Ngày 7.10, tại phường Tương Mai, một đợt chi trả khác được thực hiện cho 12 hộ. Người dân có thể lựa chọn nhận bằng sổ tiết kiệm, chuyển khoản hoặc tiền mặt. Với người nhận tiền mặt, lực lượng công an hỗ trợ bảo đảm an toàn khi đưa tiền về nhà.

Như vậy, cảnh mang tiền bằng bao tải phản ánh cách một số người lựa chọn nhận tiền. Nó không mô tả đầy đủ phương thức chi trả, càng không đủ để kết luận các gia đình đã có thể yên tâm với cuộc sống sau di dời.

Muốn đánh giá khoản bồi thường giúp một hộ ổn định đến đâu, cần đặt bên cạnh tài sản họ bàn giao và chi phí tạo lập nơi ở mới. Cùng một số tiền, gia đình chỉ cần chỗ ở và gia đình cần cả mặt bằng kinh doanh sẽ có những bài toán khác nhau.

Với nhà đồng thời là nơi buôn bán, chuyển địa chỉ còn liên quan khách quen, vị trí và thời gian ngừng kinh doanh. Những yếu tố ấy khó xuất hiện trong một bức ảnh nhận tiền nhưng lại tác động trực tiếp đến thu nhập sau đó.

Điều cần biết tiếp theo là khi nào ổn định chỗ ở

Ở tuổi 80, ông Đinh Văn Đức (Hà Nội) ủng hộ việc phát triển hạ tầng nhưng mong khu tái định cư sớm hoàn thành để người dân không phải thuê nhà kéo dài. Mong muốn ấy cho thấy sự đồng thuận với dự án và nhu cầu được ổn định cuộc sống có thể tồn tại cùng lúc.

Sau khi nhận tiền, một gia đình cần tính được khoảng thời gian chuyển tiếp. Thuê nhà trong vài tháng khác với thuê trong một thời gian chưa xác định. Chọn nơi ở tạm gần trường của con cũng khác với tìm mặt bằng phù hợp cho công việc.

Vì vậy, thông tin về tiến độ tái định cư có giá trị thực tế ngang với thông tin về ngày chi trả. Càng rõ các mốc bàn giao và điều kiện bố trí chỗ ở, người dân càng có cơ sở để quyết định nên thuê ở đâu, thuê bao lâu và dành lại bao nhiêu tiền.

Nhìn từ phía gia đình, khoản tiền nhận một lần phải đáp ứng nhiều nhu cầu ở những thời điểm khác nhau. Tách phần dành cho nơi ở lâu dài, chi phí chuyển tiếp và dự phòng giúp thấy rõ số tiền thực sự có thể sử dụng, thay vì coi toàn bộ là khoản dư.

Những hình ảnh nhận tiền đáng chú ý vì quy mô chi trả. Nhưng câu chuyện cần được theo dõi sau đó nằm ở một địa chỉ mới: gia đình đã chuyển đến đâu, công việc có tiếp tục được không, người cao tuổi và trẻ nhỏ đã ổn định sinh hoạt chưa.

Khi ấy, kết quả giải phóng mặt bằng được nhìn bằng cả tiến độ công trình và cuộc sống của những người nhường đất cho công trình.