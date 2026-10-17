Sau nhiều tuần căng thẳng, Italy và Tây Ban Nha nỗ lực hóa giải bất đồng về kiểm soát biên giới

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu Tarajal, Ceuta ngày 23/9, nhằm ngăn chặn người di cư vượt biên từ Morocco. (Nguồn: Getty Images)

Theo các nguồn tin, quyết định được đưa ra sau cuộc gặp riêng giữa Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sánchez bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels. Hai bên dự kiến giao Bộ Nội vụ phối hợp tìm giải pháp để dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát trong những ngày tới.

Bộ trưởng nội vụ hai nước dự kiến sẽ thảo luận về việc chấm dứt các biện pháp này và khả năng thiết lập những hình thức hợp tác thay thế vào tuần tới.

Italy ban đầu áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới từ ngày 1/8 trong thời hạn một tháng, sau khi gần 90.000 người di cư trái phép đến Ceuta, vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi. Sau đó, Chính phủ Italy ba lần gia hạn biện pháp này, mỗi lần thêm 15 ngày, trên thực tế đình chỉ các quy định về tự do đi lại giữa hai nước.

Để đáp trả, Tây Ban Nha cũng áp dụng biện pháp kiểm soát tương ứng và liên tục gia hạn. Madrid cho rằng các biện pháp của Rome là không có cơ sở. Đợt gia hạn gần nhất của Tây Ban Nha dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/10. Với quyết định mới của Italy, các biện pháp kiểm soát của hai nước sẽ được đồng bộ về thời hạn và cùng hết hiệu lực vào ngày này.

Hiện việc kiểm tra chủ yếu được tiến hành ngẫu nhiên tại sân bay và cảng biển, do Italy và Tây Ban Nha không có chung đường biên giới trên bộ.

Trong tháng đầu triển khai kiểm soát biên giới, Italy đã kiểm tra gần 500.000 người và từ chối nhập cảnh 31 trường hợp, trong đó có 8 công dân Morocco.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Italy không xác nhận liệu những người này có liên quan đến dòng người di cư đến Ceuta hay không. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định không có người di cư trái phép nào từ Ceuta di chuyển vào đất liền nước này.

(theo Euronews)