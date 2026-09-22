Sau nhiều ngày nắng ráo, Đại lộ Thăng Long và khu dân cư ven sông Tích vẫn ngập

Đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập úng xuất hiện tại đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Km26+00 đến Km28+00, cùng một số hầm chui dân sinh. Mực nước tại nhiều vị trí được ghi nhận từ 0,7-1m, khiến việc lưu thông của phương tiện không còn bảo đảm an toàn.

Ghi nhận của PV trưa 22/9, trên đường gom phải theo hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, lực lượng chức năng đã tổ chức đóng cứng tại Km26+00, khu vực hầm chui dân sinh số 18.

Nước tại hầm chui được cảnh báo ngập lên tới 70cm.

Tại trục đường gom, lực lượng làm nhiệm vụ đứng hướng dẫn, yêu cầu các phương tiện không đi vào khu vực phía trước do đang ngập sâu. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu để sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng.

Mặc dù đã có lực lượng chức năng cảnh báo, một số phương tiện, trong đó có xe tải, vẫn cố tình đi vào khu vực ngập.

Các xe ô tô con và xe máy cũng di chuyển theo, song khi đến khu vực nước ngập sâu, nhiều phương tiện phải dừng lại và quay đầu.

Chỉ một vài xe tải cỡ lớn cố tình lao vào dòng nước ngập để tiếp tục hành trình.

Người dân vùng ngập phải mua thuyền để đi lại

Không chỉ tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, khu vực thôn Liệp Mai, xã Kiều Phú cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, khiến nhiều khu vực phía trong thôn bị ngập.

Tại khu vực cầu Ngọc Liệp bắc qua sông Tích Giang, nước tràn vào khu dân cư gần cầu. Đến nay, sau khoảng một tuần, khu vực này vẫn trong tình trạng ngập nước.

Mặc dù thời tiết đã tạnh mưa và có nắng trong khoảng 3 ngày qua, nước tại đây vẫn chưa rút hết.

Khu vực đường qua cầu Ngọc Liệp hiện đã được căng dây, đặt cảnh báo, không cho người dân di chuyển qua khu vực ngập nhằm bảo đảm an toàn.

Chỉ dẫn cho PV ngôi nhà của mình ở trong khu vực ngập phía trước, bà Tạ Thị Hưởng, xóm Cầu, thôn Liệp Mai, xã Kiều Phú cho biết, nước đã ngập khu vực này gần một tuần nay. Gia đình bà nằm trong khu vực ngập, gần cầu Ngọc Liệp nên thường xuyên chịu ảnh hưởng mỗi khi có mưa lớn kéo dài và nước sông dâng cao.

Theo bà Hưởng, tình trạng ngập kéo dài khiến việc sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn. Trong gần một tuần qua, bà phải lội bộ ra ngoài để mua đồ ăn. "Rất vất vả. Sau nhiều trận ngập, mới cách đây mấy hôm tôi phải đi mua một chiếc thuyền với giá 1,5 triệu đồng để chở các cháu đi học, chứ không thể di chuyển được khi nước ngập cao", bà Hưởng chia sẻ.

Tình trạng nước ngập kéo dài tại khu vực dân cư gần cầu Ngọc Liệp không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại những vị trí nước sâu, dòng chảy phức tạp.