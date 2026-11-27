702 căn hộ thuộc dự án The Park Avenue đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành văn bản ngày 25/11/2026, thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với 702 căn hộ thuộc dự án Tổ hợp cao ốc thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ tại góc đường Ba Tháng Hai và Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP HCM.

Theo văn bản, cơ quan này nhận được hồ sơ đề nghị xác nhận điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chấn Phong. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng xác nhận 702 căn nhà ở thương mại hình thành trong tương lai thuộc dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Dự án có tên thương mại là The Park Avenue, tọa lạc tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 51, phường 15, quận 11 trước đây, nay thuộc phường Phú Thọ, TP HCM. Khu đất có diện tích 8.937,4 m², nằm tại vị trí giao giữa hai tuyến đường Ba Tháng Hai và Lê Đại Hành.

Về pháp lý, dự án được UBND TP HCM cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 7/7/2026. Hồ sơ pháp lý được Sở Xây dựng cũng dẫn chiếu còn có Giấy phép xây dựng số 150/GPXD ngày 9/9/2016 về việc cấp phép xây dựng phần ngầm và Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 25/7/2025 về việc cấp phép xây dựng phần thân.

Đặc biệt, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất được cấp ngày 25/1/2022 cho một doanh nghiệp khác, sau đó cập nhật biến động sang tên cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chấn Phong ngày 4/11/2026.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chấn Phong là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Novaland.Theo giới thiệu của Novaland, The Park Avenue được phát triển với hai tháp A1 và A2, quy mô 702 căn hộ cùng khu thương mại - văn phòng.

Cuối tháng 12/2025, Novaland tổ chức sự kiện tái khởi động The Park Avenue, đánh dấu việc tiếp tục triển khai dự án sau thời gian dài đình trệ. Doanh nghiệp từng đặt mục tiêu cất nóc công trình vào cuối năm 2026 và hoàn thiện dự án trong quý III/2027.

Sau nhiều năm "đắp chiếu", Novaland đã tái khởi động The Park Avenue vào cuối năm 2025.

The Park Avenue là một trong những dự án tại TP HCM được Novaland đưa trở lại quỹ đạo triển khai trong giai đoạn tái cấu trúc. Bên cạnh dự án này, doanh nghiệp cũng đang tập trung nguồn lực thi công, hoàn thiện và bàn giao sản phẩm tại nhiều dự án khác.

Tại TP HCM, dự án Victoria Village ở TP Thủ Đức đã bàn giao 988 căn hộ thuộc 4 tòa tháp tính đến cuối tháng 10/2026. Novaland cũng cho biết đang triển khai thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân, đồng thời đưa các tiện ích nội khu vào vận hành.

Trong khi đó, tại dự án The Grand Manhattan ở khu vực trung tâm TP HCM, khối lượng hoàn thiện đạt khoảng 95%, hệ thống cơ điện đạt 85% vào tháng 10. Bốn tầng hầm đạt 98%, công viên nội khu và hồ bơi tầng 7 cùng đạt khoảng 70%. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành xây dựng trong quý IV/2026 và bắt đầu bàn giao từ quý I/2027.

Ở khu vực phía Đông TP HCM, dự án Tropic Riverside cũng nằm trong danh mục dự án được Novaland cập nhật về tiến độ triển khai.

Đối với Aqua City tại Đồng Nai, đây là một trong những dự án được tập đoàn tập trung nguồn lực lớn. Đến cuối tháng 10/2026, toàn bộ các phân khu của dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý trọng yếu, đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán và chính thức và mở bán trở lại từ ngày 31/10.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, hơn 4.000 kỹ sư, công nhân đang tham gia thi công tại các phân khu của Aqua City. Các phân khu River Park 1, River Park 2, Ever Green 1 và 2 tiếp tục được hoàn thiện hạ tầng, nhà ở và tiện ích để phục vụ bàn giao. Tại Đảo Phượng Hoàng, các hạng mục móng, kết cấu và hạ tầng cũng đang được triển khai.

Tại các dự án bất động sản du lịch, Novaland tiếp tục triển khai NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Trong đó, Novotel Phan Thiet đang được hoàn thiện, hướng đến vận hành trong năm 2027; các sản phẩm Royal Mansions và VIP Ocean Villa tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Tại NovaWorld Ho Tram, các phân khu như Happy Beach Villas tiếp tục đón cư dân, trong khi những hạng mục tại The Tropicana và Habana Island được triển khai hoàn thiện.

Theo số liệu Novaland công bố, tính đến ngày 31/10/2026, các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển ghi nhận 342 căn bán mới, 1.518 căn bàn giao và 1.502 sổ hồng được cấp.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.215 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.873 tỷ đồng.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 45% kế hoạch doanh thu và vượt 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.