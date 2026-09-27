Sau nhiều năm chưa hoàn thành, dự án 1.550 tỷ ven biển Đà Nẵng đang vướng gì?

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong triển khai dự án Khu du lịch Biển Hoa Trung (dự án có tên gọi khác là Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) do CTCP Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích khoảng 17 ha, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên 1.551 tỷ đồng, gồm khách sạn khoảng 200 phòng, 95 căn biệt thự và khoảng 150 căn hộ cao cấp. Theo quyết định phê duyệt, dự án phải hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn chưa triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động theo tiến độ do còn nhiều vướng mắc về đầu tư, quy hoạch, đất đai và nghĩa vụ tài chính.

Theo kết luận, UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án là không đúng quy định.

Việc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực hiện thẩm tra, thẩm định năng lực nhà đầu tư và trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2007 cũng chưa bảo đảm quy định.

Đáng chú ý, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, năng lực tài chính của CTCP Hòn Ngọc Á Châu chưa đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định.

Thanh tra xác định dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan, trở ngại hành chính, trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất và thiếu chỉ tiêu quy hoạch. Trách nhiệm đối với các hạn chế này được xác định thuộc UBND thành phố, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Một trong những hạn chế đáng chú ý là dự án đã được điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhiều lần trong thời gian dài.

Thanh tra cho rằng việc này làm phát sinh yêu cầu phải kiểm tra, đánh giá toàn diện tính phù hợp của từng lần điều chỉnh cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư.

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền và CTCP Hòn Ngọc Á Châu chưa thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Năm 2025, TP Đà Nẵng quyết định thu hồi khoảng 2,45 ha phía nam Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu để làm công viên công cộng. (Ảnh tư liệu/Văn Luận)

Sau khi Nhà nước thu hồi một phần diện tích đất, quy mô dự án, diện tích và cơ cấu sử dụng đất tại các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cũng chưa được điều chỉnh tương ứng. Đặc biệt, vướng mắc trong xác định chỉ tiêu dân số quy hoạch của dự án vẫn chưa được giải quyết.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc giao đất, cho thuê diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng không qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Bên cạnh đó, việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và đánh giá việc chấp hành pháp luật đất đai của người xin thuê đất chưa được thực hiện đầy đủ.

Cùng với đó, quyết định giao đất, cho thuê đất được ban hành năm 2008 nhưng giá đất để thu tiền và giá thuê đất trả hàng năm lại được xác định tại thời điểm năm 2006, chưa đúng quy định. Đến nay, việc xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh của dự án vẫn chưa hoàn tất.

Một vướng mắc khác liên quan phần diện tích đất bị Nhà nước thu hồi từ tháng 6/2021. Theo thanh tra, đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất vẫn chưa hoàn thành. Việc thu hồi đất nhưng chưa điều chỉnh hợp đồng thuê đất để xác định lại tiền thuê đất hàng năm khiến chủ đầu tư vẫn phải nộp tiền thuê đối với phần diện tích hơn 5 ha đã bị thu hồi trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Thanh tra xác định trách nhiệm chậm trễ thuộc các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện thủ tục thu hồi đất, điều chỉnh hợp đồng thuê đất và cơ quan thuế.

Ngoài ra, sau khi diện tích dự án giảm do Nhà nước thu hồi đất, CTCP Hòn Ngọc Á Châu chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Thanh tra cho biết dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của thành phố; nhà đầu tư đã thực hiện một số nghĩa vụ tài chính và xây dựng một số hạng mục theo giấy phép được cấp, trong đó có hạng mục còn dang dở.

Kết luận xác định có lỗi của cả cơ quan quản lý Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời cho rằng có thể áp dụng các cơ chế, chính sách hiện hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án tồn đọng kéo dài.

Thanh tra kiến nghị các sở, ngành rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và xác định nghĩa vụ tài chính; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Về phía CTCP Hòn Ngọc Á Châu, thanh tra yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục còn vướng mắc, sau đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ và mục tiêu được phê duyệt.