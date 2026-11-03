Sau nhiều năm chậm tiến độ, đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu thi công trở lại

Những ngày đầu tháng 11, trên công trường dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), nhiều máy móc, công nhân được huy động để triển khai các hạng mục thi công.

Ghi nhận tại hiện trường, công nhân đang tập trung xử lý mặt bằng, thi công hệ thống hào kỹ thuật. Tại một số vị trí, máy xúc, máy san gạt liên tục hoạt động để san nền, lu lèn mặt bằng, chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và chuyển sang giai đoạn thi công đồng loạt các hạng mục trên tuyến.

Cụ thể, đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao với đường Mỹ Đình đang được triển khai san gạt mặt bằng, lu lèn nền đường.

Trong khi đó, đoạn từ nút giao đường Mỹ Đình đến đường Lê Đức Thọ đang tập trung thi công xử lý nền đất, hệ thống hào và cống kỹ thuật.

Tại khu vực này, các phương tiện máy móc liên tục được vận hành để xử lý đất, đào đắp và lắp đặt hệ thống cống thoát nước, phục vụ quá trình hoàn thiện hạ tầng tuyến đường.

Một số hình ảnh ghi nhận trên công trường dự án những ngày đầu tháng 11.

Bên cạnh hoạt động thi công, tại một góc công trường, khu vực giáp một trường THPT gần đó xuất hiện lượng lớn rác thải tập kết, gây mất vệ sinh môi trường.

Theo tìm hiểu, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 2,87km, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng. Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 50m. Dự án được khởi công ngày 29/12/2017, với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là hơn 168.000m², liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết, trên tuyến có 3 công trình có diện tích dưới 15m² đã được chính quyền vận động hợp khối. Đến nay, 2/3 công trình đã hoàn thành việc hợp khối với các công trình khác.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã yêu cầu phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu thông xe dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ trước ngày 30/11/2026.