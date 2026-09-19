Sáu nhiệm vụ trọng tâm đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026 (một số cơ chế, chính sách có hiệu lực tại thời điểm khác).

Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị (Kế hoạch) nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật.

Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Ảnh minh hoạ: Nguyên Khánh

Theo đó, Kế hoạch gồm 6 nội dung lớn, gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; Rà soát, lập Danh mục văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; Xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung được giao tại Luật Phát triển đô thị; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phát triển đô thị; Chế độ báo cáo và kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.

Riêng với nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị bằng hình thức đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung văn bản Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị trên Cổng Pháp luật quốc gia, các cổng/trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến để cập nhật trên Cổng Pháp luật quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu xây dựng, các nội dung cơ bản của Luật Phát triển đô thị bằng các hình thức cụ thể; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tham vấn, góp ý...

Tại Kế hoạch, lãnh đạo Chính phủ cũng phân công một số bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phát triển đô thị; thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Phát triển đô thị...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1796/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị.