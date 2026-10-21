Sau nhật ký chia tay, Emily hé lộ màn 'diễn sâu' với BigDaddy qua 'OSCAR'

Trang nhật ký cũ hé lộ chuyện tình “diễn sâu” của Emily - BigDaddy

Trước khi chính thức ra mắt OSCAR, Emily khiến cộng đồng mạng khá hoang mang khi tung trang nhật ký viết tay từ hơn chục năm trước, tiết lộ chuyện hậu chia tay BigDaddy. Dù đã đường ai nấy đi, cả hai vẫn đi chơi chung hội bạn, thậm chí còn “update qua mấy đứa bạn về chuyện người mới của nhau”.

Emily từng nghĩ mình đã vượt qua chuyện cũ, chỉ xem BigDaddy là một người rất hiểu mình. Thế nhưng, việc thường xuyên gặp lại người cũ khiến cô nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hóa ra, đằng sau sự bình thản của cả hai là những cảm xúc chưa dễ gọi tên.

Trang nhật ký do Emily cập nhật trên tài khoản Threads.

Trang nhật ký nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, nhất là khi câu chuyện “chia tay nhưng vẫn quan tâm nhau” lại chính là nguồn cảm hứng cho ca khúc solo mới của Emily. Với OSCAR, nữ ca sĩ và nhạc sĩ M NAIVE đã kể lại màn “diễn sâu” của hai người từng yêu nhau nhưng cố tỏ ra chẳng còn vương vấn.

“OSCAR” – khi tiếc nuối trở thành món quà tuổi trẻ

OSCAR là bản tình ca tái hiện khoảng thời gian Emily và BigDaddy từng xa nhau, cố gắng làm bạn rồi dần nhận ra mối quan hệ giữa hai người không thể trở lại như trước.

Ngay từ tên gọi, ca khúc gợi liên tưởng đến khả năng “diễn xuất” của cả hai: Dù trong lòng còn những cảm xúc chưa thể gọi tên, họ vẫn cố đóng vai những người bạn bình thường.

Tuy nhiên, OSCAR không dừng lại ở chuyện chia tay hay những cảm xúc còn dang dở. Qua trải nghiệm của mình, Emily muốn nhìn lại những tổn thương và tiếc nuối bằng tâm thế tích cực hơn. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng những giọt nước mắt, nỗi buồn và những điều chưa trọn vẹn theo thời gian có thể trở thành món quà, giúp mỗi người trưởng thành và hiểu bản thân hơn.

Với Emily và BigDaddy, khoảng thời gian xa cách là một phần trong hành trình của cả hai. Những trải nghiệm ấy góp phần giúp họ hiểu nhau hơn khi trở về bên nhau. OSCAR chọn kể về một giai đoạn nhiều cảm xúc, nơi những người trong cuộc cũng từng bối rối trước chính lòng mình.

Sau 11 năm, Emily trở lại với không gian âm nhạc riêng

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, OSCAR còn đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của Emily. Nữ ca sĩ từng gắn liền với loạt ca khúc được khán giả 8x, 9x yêu thích như Mùa Xa Nhau, Xin Anh Đừng, Quên Đi, Nơi Cuối Cùng và những màn kết hợp cùng BigDaddy trong Mượn Rượu Tỏ Tình, Ngõ Chạm, Yêu Nắm.

Emily biến câu chuyện tình yêu năm cũ thành cảm hứng âm nhạc cho hành trình mới.

Sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình và đồng hành cùng ông xã, Emily chính thức trở lại với một sản phẩm solo mang màu sắc riêng. Thay vì theo đuổi âm thanh sôi động hay tạo ra sự thay đổi quá đột ngột, cô lựa chọn Pop Ballad để kể câu chuyện gần gũi với trải nghiệm của chính mình.

Với OSCAR, Emily cho biết cô không chủ đích xây dựng một hình tượng gai góc hay đưa ra những tuyên ngôn lớn lao, mà muốn thể hiện bản thân chân thật hơn qua âm nhạc, cảm xúc và phong cách cá nhân.