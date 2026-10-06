Sau nghỉ hưu, chúng tôi đã 'hâm nóng' tình cảm bằng những điều rất nhỏ

2 vợ chồng cùng nghỉ hưu, hứa hẹn cuộc sống lãng mạn

Tôi 58 tuổi, chồng 63 tuổi, cả hai vợ chồng tôi đều vừa nghỉ hưu được 1 năm. Trước ngày nghỉ, chúng tôi từng háo hức tính đủ thứ. Tôi nghĩ từ nay hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, cùng nhau đi đánh pickleball, có điều kiện sẽ đi nghỉ dưỡng, du lịch cùng nhau...

Kế hoạch ban đầu của vợ chồng tôi nghe thật lãng mạn. Nhưng chỉ vài tuần sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu cuộc sống không giống những gì mình tưởng tượng.

Cả hai cùng ở nhà từ sáng đến tối. Chồng tôi bỗng có rất nhiều thời gian, còn tôi cũng không còn những lịch trình riêng như trước. Chúng tôi bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn, nhưng không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tốt.

Ảnh minh họa.

Nghỉ hưu rồi, vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ

Trước đây, chồng đi làm cả ngày, tôi cũng có công việc riêng. Hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối nên mỗi người đều có khoảng thời gian của mình.

Sau khi nghỉ hưu, mọi thứ đảo lộn. Chồng tôi thường dậy sớm, nhưng thay vì đi tập như đã dự định, ông ngồi uống trà rồi đọc báo. Đến gần trưa, ông lại hỏi tôi hôm nay ăn gì, sao chưa nấu cơm. Có hôm tôi đang nghỉ, ông nhắc chuyện nhà cửa chưa dọn. Tôi bắt đầu khó chịu vì cảm giác mình vừa nghỉ hưu đã trở thành người phục vụ trong nhà.

Lúc đó tôi cảm giác tủi thân và có phần hờn trách. Ngày qua ngày, hai vợ chồng tôi thường giận nhau vì những chuyện rất nhỏ và cả hai đều đang thất vọng về nhau.

Để hết tẻ nhạt sau nghỉ hưu, chúng tôi hâm nóng tình cảm bằng những điều rất nhỏ

Sau những lần mâu thuẫn, chúng tôi thống nhất rằng mỗi người cần có một khoảng thời gian riêng. Tôi có thể đi tập, gặp bạn bè hoặc làm những việc mình yêu thích. Chồng cũng có thể chơi thể thao, gặp bạn bè hoặc dành một buổi trong tuần cho sở thích riêng.

Sau hơn 30 năm sống chung, chúng tôi từng nghĩ rằng đã hiểu nhau quá rõ nên chẳng cần nói những lời tình cảm nữa. Nhưng giờ đây, tôi đã nghĩ khác.

Tôi nhận ra mình không nên chỉ nhìn vào những điều chồng làm chưa tốt. Thay vào đó, tôi tập nhìn nhận nhiều hơn những điều anh làm cho gia đình, cho tôi và biết trân trọng những điều ấy để không còn bận lòng vì những chuyện vụn vặt.

Tôi hiểu rằng nghỉ hưu không có nghĩa là hai vợ chồng phải ở cạnh nhau 24 giờ mỗi ngày. Đây là một giai đoạn mới, khi cả hai cần học lại cách sống cùng nhau: có những việc chung, có khoảng riêng, có trách nhiệm nhưng cũng có những niềm vui và sở thích của riêng mình.

Sau nhiều năm bận rộn với công việc và con cái, có lẽ món quà lớn nhất của tuổi nghỉ hưu không phải là chúng tôi đã đi được bao nhiêu nơi, mà là vẫn có một người bên cạnh để cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống theo một cách nhẹ nhàng và bình yên hơn.