Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân những thầy, cô giáo, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và hoạt động công đoàn.

Đại biểu chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về hành trình gắn bó với nghề giáo trong phần giao lưu “Những người gieo mầm tri thức”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh cho biết, xác định chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là nhiệm vụ xuyên suốt, các cấp công đoàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua, mô hình chăm lo thiết thực trong ngành giáo dục như: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, chương trình “Mái ấm ngành giáo dục”, mô hình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường”. Những mái ấm nghĩa tình, phần quà được trao kịp thời không chỉ hỗ trợ đoàn viên về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp thầy, cô giáo và nhân viên ngành giáo dục thêm vững tâm công tác.

Chương trình “Tri ân người gieo chữ” là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đội ngũ nhà giáo, người lao động; qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để mỗi thầy, cô giáo, nhân viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục giữ vững niềm đam mê với nghề.

Với hơn 3.600 đoàn viên đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở thuộc đơn vị sự nghiệp giáo dục, trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục ngoài công lập, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng trực tiếp, sâu sát cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Công đoàn sẽ chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo, người lao động.

Trao quà tri ân, động viên đoàn viên công đoàn là giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động giao lưu “Những người gieo mầm tri thức” mang đến những câu chuyện chân thực, xúc động về hành trình gắn bó với nghề, những tâm huyết và niềm tin mà các nhà giáo luôn gìn giữ.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồng, Trường Đại học Cửu Long cho biết, sau 25 năm gắn bó với nhà trường, điều giúp cô luôn tận tâm với nghề là tình thương dành cho sinh viên và sự thôi thúc từ trách nhiệm, niềm tin của người làm nghề giáo. Đặc thù ngành học đòi hỏi sinh viên kết hợp lý thuyết với thực hành, từ phòng thí nghiệm đến những buổi đội nắng, lội ao, hồ. Chứng kiến sự nỗ lực và khát vọng vươn lên của sinh viên, cô càng thêm yêu thương, xem các em như con em trong gia đình và luôn tự nhắc mình phải giảng dạy bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm.

Tôn vinh các đoàn viên công đoàn là giáo viên, nhân viên ngành giáo dục có thành tích tiêu biểu.

Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hồng chia sẻ: “Hạnh phúc lớn nhất sau 25 năm đứng lớp đơn giản là thấy học trò trưởng thành, sống tử tế, vững vàng bước vào đời, giỏi nghề, có việc làm ổn định và đóng góp cho sự phát triển của địa phương”.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, tôn vinh 85 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn, đồng thời trao hơn 260 suất quà tri ân, động viên đoàn viên, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo.