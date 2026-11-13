Sau nâng hạng thị trường, VN-Index vẫn điều chỉnh

Xây kênh là việc làm không mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây hiện tượng này bỗng dưng “bùng nổ” trên không gian mạng. Ngoài mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc doanh nghiệp, việc khai thác tính năng bật kiếm tiền trên Facebook Reels và các nền tảng, làm cho việc xây kênh trở thành một “nghề” cực kỳ hấp dẫn.