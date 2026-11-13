Sau nâng hạng thị trường, VN-Index vẫn điều chỉnh
Việc được FTSE Russell công nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, tạo động lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, trong khoảng hai tháng gần đây, VN-Index chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, trải qua nhiều nhịp điều chỉnh, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng. Vì sao thị trường chưa phản ánh kỳ vọng nâng hạng?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sau-nang-hang-thi-truong-vn-index-van-dieu-chinh-246261113162245644.htm