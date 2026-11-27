Chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức, bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật thị trường, năng lực quản trị, chất lượng hàng hóa, hạ tầng và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Trong giai đoạn tới, cơ quan quản lý định hướng phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Bên cạnh duy trì tăng trưởng về quy mô, thị trường sẽ tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng tăng trưởng và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Năm nhóm giải pháp sau nâng hạng

Theo bà Nga, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng độ mở thị trường; đa dạng hóa hàng hóa; phát triển và cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và hệ thống giám sát.

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Cơ quan quản lý cũng sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng và tổ chức quốc tế; rà soát, hoàn thiện quy định theo hướng mở rộng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt đối với các ngành nghề không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Về nguồn cung hàng hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thúc đẩy hoạt động chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch; thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có chất lượng quản trị và tình hình tài chính tốt tham gia niêm yết.

Cơ quan quản lý cũng nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa hệ thống chỉ số, đồng thời đẩy mạnh triển khai Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ, hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việt Nam đặt mục tiêu đáp ứng chuẩn MSCI vào năm 2030

Cũng tại buổi hội thảo, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế và Đối ngoại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chia sẻ chi tiết hơn về lộ trình phát triển thị trường sau nâng hạng,

Ông cho biết, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn MSCI vào năm 2030. Theo ông, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, thực tiễn vận hành thị trường là yếu tố mang tính quyết định trong quá trình nâng hạng. Để đáp ứng các tiêu chí của MSCI, một số vấn đề kỹ thuật cần tiếp tục hoàn thiện gồm cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), luồng thông tin, thủ tục đăng ký mở tài khoản, hoạt động vay và cho vay chứng khoán và bán khống.

Trong đó, cơ chế CCP có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm an toàn tài sản của nhà đầu tư. Các quỹ đầu tư nước ngoài cũng quan tâm đến tính kịp thời, chính xác và khả năng so sánh của thông tin tài chính giữa các thị trường, cũng như việc rút ngắn thời gian mở tài khoản.

Về các tiêu chí pháp lý, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm gồm bình đẳng về quyền giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, tự do hóa giao dịch ngoại hối, giới hạn sở hữu nước ngoài và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại tại doanh nghiệp.

Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trong khi đó, hệ thống đối tác bù trừ trung tâm dự kiến được đưa vào vận hành sau quý I/2027, theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

"Nâng hạng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho quá trình hội nhập sâu rộng hơn”

Một thay đổi đáng chú ý trong lộ trình phát triển hạ tầng thị trường là kế hoạch tổ chức lại hoạt động niêm yết.

Ông Dũng cho biết dự kiến trong tháng 12/2026, các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ được chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và phân thành hai bảng niêm yết gồm bảng cao cấp và bảng tiêu chuẩn, làm cơ sở xây dựng các bộ chỉ số.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và FTSE Russell cũng đang ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển các chỉ số thị trường.

Theo ông Dũng, trong lộ trình phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, cơ quan quản lý sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chất lượng quản trị công ty, báo cáo và công bố thông tin. Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số, tiếp cận các thông lệ quốc tế và phát triển các công cụ tài chính xanh cũng được xác định là những nội dung trọng tâm.

“Nâng hạng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho quá trình hội nhập sâu rộng hơn”, ông Dũng nhấn mạnh.

Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (1996 - 2026) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. VPBankS vinh dự là doanh nghiệp duy nhất tổ chức hội thảo trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm này.