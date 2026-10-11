Sau mưa, thủ phủ cây rau giống rộn ràng vào vụ mới

Vựa cây rau giống thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) vào vụ thu hoạch.

Bước vào những ngày đầu mùa gieo trồng vụ đông, trên khắp các thửa ruộng chuyên canh tại thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc), không khí lao động nhộn nhịp. Mặc dù những ngày qua có mưa lớn, song không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất tại đây.

Từ sáng sớm, người dân đã xuống ruộng thu hoạch. Các loại cây rau giống rau chủ lực như su hào, súp lơ, bắp cải, xà lách hay cà chua… được phân loại và bó gốc để kịp bàn giao cho thương lái và người dân các địa phương sản xuất vụ đông.

Nông dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) rộn ràng thu hoạch cây rau giống.

Bà Phan Thị Lộc (thôn Hồng Lĩnh) cho biết: “Chúng tôi có 7 sào đất dùng để sản xuất cây rau giống. Theo hình thức luân phiên giữa các thửa, hiện những lứa đầu tiên đã cho thu hoạch. Hiện đang là thời điểm đầu vụ đông, mỗi ngày chúng tôi xuất ra thị trường khoảng 5.000 cây giống các loại. Số lượng này tiếp tục sẽ tăng trong những tuần tới”.

Hiện, mỗi ngày, bà Phan Thị Lộc (thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) thu hoạch xuất bán ra thị trường 3.000 - 5.000 cây rau giống các loại/ngày.

Với giá bán 1.000 - 1.100 đồng/cây đối với súp lơ, bắp cải, su hào; 300 - 700 đồng/cây đối với các loại cải, cà chua, xà lách, các loại cà tím, cà dừa…., cây rau giống mang về doanh thu cho gia đình bà Lộc từ 3 - 5 triệu đồng/ngày.

Nhiều năm nay, để cung ứng cây giống chất lượng ra thị trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất vụ đông, các hộ dân thôn Hồng Lĩnh luôn tìm nguồn giống chất lượng từ nguồn cung trong và ngoài nước. Ngoài ra, để cây sinh trưởng và cho năng suất cao khi đưa vào trồng thực tế trên các cánh đồng, khâu ươm giống được bà con áp dụng kỹ thuật khoa học và kinh nghiệm lâu năm.

Các loại cây rau giống cao cấp như súp lơ, su hào của thôn Hồng Lĩnh được có nguồn giống đảm bảo, cho năng suất cao.

Ông Nguyễn Văn Anh (thôn Hồng Lĩnh) cho biết: “Ngoài chọn giống tốt, chúng tôi làm đất kỹ, kết hợp dùng các loại phân bón hữu cơ đã qua xử lý ủ men vi sinh tạo cho cây giống chắc khỏe, ít sâu bệnh. Qua đó, giúp cây thích ứng với nhiều loại đất trồng, sinh trưởng tốt và cho năng suất cao trên cánh đồng tại nhiều địa phương khác nhau”.

Sản xuất theo hình thức luân phiên, cây rau giống được nông dân thôn Hồng Lĩnh cung cấp thường xuyên ra thị trường trong suốt vụ đông.

Được chứng minh bằng thực tiễn, nhiều năm qua, cây rau giống thôn Hồng Lĩnh không chỉ được khách hàng trong tỉnh ưa chuộng, tin dùng mà còn vươn ra các tỉnh khác như Nghệ An, Quảng Trị. Ông Võ Văn Huệ (cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: “Để tăng gia sản xuất, mỗi năm, chúng tôi lấy hàng chục nghìn cây rau giống các loại tại thôn Hồng Lĩnh cung cấp cho các đơn vị thuộc BĐBP trên toàn tỉnh. Qua thực tế, giống cây ở đây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, chất lượng tốt”.

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Ông Võ Văn Huệ (cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) đến tận vườn của các hộ dân để mua cây rau giống về cho đơn vị.

Hiện, thôn Hồng Lĩnh có 40 hộ dân chuyên canh cây rau giống, tổng diện tích đạt trên 2 ha. Theo hình thức luân canh 15 ngày/lứa, trong vụ đông từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, “vựa” cây rau giống lớn nhất Can Lộc cung ứng ra thị trường hàng triệu cây giống, phục vụ hàng trăm ha sản xuất mỗi vụ. Nhiều năm qua, cùng với phát triển các loại rau củ, quả theo mùa, trồng rau giống đang mang lại nguồn thu nhập khá tốt cho nông dân thôn Hồng Lĩnh. Nhiều hộ có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/1 vụ trồng cây rau giống.

Nhiều năm qua, sản xuất cây rau giống mang lại thu nhập khá cho nông dân thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc).

Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc cho biết: “Để việc sản xuất cây rau giống mang lại hiệu quả kinh tế cao, chúng tôi đang tham mưu UBND xã có những định hướng phát triển bền vững cho vùng chuyên canh. Bên cạnh rà soát diện tích hiện có, hướng tới mở rộng thêm khu vực gieo trồng, đồng thời khuyến khích người dân không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị trường. Chúng tôi đang định hướng sẽ thành lập HTX hoặc tổ hợp tác trong tương lai nhằm xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, tạo động lực cho người dân yên tâm sản xuất”.