Sau mưa lũ, Ninh Bình tập trung khôi phục hạ tầng, sản xuất

Nông dân xã Xuân Hồng (Ninh Bình) phun thuốc bảo vệ lúa mùa. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Sau những ngày mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu tại khu vực bối, bãi, ven sông, vùng thấp trũng và đô thị, tỉnh Ninh Bình đang tập trung triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân, khôi phục giao thông, hạ tầng thiết yếu và sản xuất; trong đó, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là chủ động, khẩn trương, không để bị động trước diễn biến còn phức tạp của thiên tai.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo dự báo, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ven sông.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, trước tình hình đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và chính quyền các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân; cùng với ứng phó, các địa phương phải tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ.

Đặc biệt tỉnh Ninh Bình đặt trọng tâm vào phương châm chủ động từ cơ sở, huy động lực lượng tại chỗ và xử lý nhanh những vấn đề phát sinh; trong đó, bảo vệ tính mạng người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu; tiếp đến là khôi phục hạ tầng, giao thông, môi trường, các dịch vụ thiết yếu và sản xuất.

Đối với những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, tỉnh Ninh Bình yêu cầu trước mắt cần tiếp tục cập nhật diễn biến lũ trên các sông theo các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều; kiểm tra an toàn hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai và các công trình đang thi công dở dang để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Sau nhiều ngày bị ngập nước, nhiều diện tích lúa đã bị thối rễ, ảnh hưởng lớn đến năng suất. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Cùng với đó, các địa phương phải sẵn sàng huy động vật tư, nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để xử lý khi có tình huống phát sinh. Sau khi nước rút, lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ cũng được yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng quy định; khẩn trương thống kê, đánh giá đầy đủ thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 25/9 để làm cơ sở để xác định cụ thể mức độ thiệt hại, từ đó tỉnh có giải pháp hỗ trợ và phục hồi phù hợp.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ không chỉ dừng ở việc xử lý những thiệt hại trước mắt mà còn phải bảo đảm các hoạt động thiết yếu của đời sống xã hội sớm trở lại bình thường; không để gián đoạn các dịch vụ thiết yếu, nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng và người dân để chủ động ứng phó; đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức khôi phục sản xuất sau mưa lớn, lũ.

Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được thực hiện tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, tạo tiền đề chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho bệnh viện tuyến tỉnh. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ngành Y tế bảo đảm khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng ngập lũ; tăng cường vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ. Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập tại những khu vực bị ngập sâu.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được yêu cầu chủ động, linh hoạt vận hành tối đa các trạm bơm theo quy trình được phê duyệt; khẩn trương khắc phục các sự cố để bảo đảm trạm bơm, âu, cống tiêu hoạt động liên tục, hiệu quả, hạn chế tình trạng lúa và hoa màu bị ngập sâu kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Trong bối cảnh thiên tai còn có khả năng diễn biến phức tạp, việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ không chỉ nhằm giải quyết những thiệt hại trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Đây chính là bước quan trọng để các địa phương củng cố khả năng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian tới.