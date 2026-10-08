Sau mưa lớn, tường bao công trình xây dựng bị vỡ khiến bùn đất tràn vào nhà dân

Ngày 8/10, theo tin từ UBND phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai, lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ an toàn sau sự cố vỡ tường bao một công trình xây dựng trên địa bàn, khiến bùn đất tràn ra khu dân cư.

Một đoạn tường bao công trình bị vỡ.

Trước đó, tối 7/10, sau trận mưa lớn kéo dài, tại khu vực hẻm 238 đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai một đoàn tường bao công trình xây dựng nhà ở kết hợp thương mại tại khu vực này bất ngờ bị vỡ. Sự cố khiến bùn đất bên trong công trình theo dòng nước tràn qua khu vực tường bao, chảy xuống hẻm 238 đường Phan Trung rồi lan sang đường Dương Tử Giang.

Một số hộ dân trong khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, mưa lớn khiến nước từ phía công trình dồn xuống nhanh, kéo theo lượng bùn đất tràn vào khu dân cư. Người dân phải khẩn trương tìm cách ngăn dòng chảy, di chuyển tài sản và vệ sinh nhà cửa.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng phường Tam Hiệp phối hợp với đơn vị thi công có mặt tại hiện trường, huy động nhân lực thu dọn bùn đất, khắc phục tạm thời khu vực tường bao và hỗ trợ người dân ổn định lại sinh hoạt.

Bùn đất tràn vào một số nhà dân và hàng quán sau khi tường bao công trình bị vỡ. Hiện tường bao đã được xử lý che chắn lại.

Theo ghi nhận của PV sáng 8/10, vị trí tường bao bị vỡ đã được che chắn và xử lý bước đầu. Bùn đất tràn ra khu vực dân cư cũng đang được dọn dẹp xử lý. Tuy nhiên, tại phần tường bao liền kề vị trí bị vỡ xuất hiện nhiều vết nứt. Khu vực này nằm gần nơi người dân sinh sống và phương tiện qua lại nên nguy cơ mất an toàn đang được lực lượng chức năng lưu ý.

Video: Hình ảnh vỡ tường bao khiến bùn đất tràn ra ngoài.

Hiện lực lượng chức năng phường Tam Hiệp đang kiểm tra, đánh giá hiện trạng và mức độ an toàn của phần tường bao còn lại, đồng thời phối hợp với đơn vị thi công triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực. Nguyên nhân cụ thể của sự cố đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.