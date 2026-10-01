Sau 'Mưa đỏ', Điện ảnh Quân đội chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh mới

Phim 'Mưa đỏ' được dàn dựng công phu, nhiều đại cảnh hoành tráng.

Đây là tác phẩm được định hướng phục vụ tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vào năm 2028.

Theo thông tin tại hội nghị, việc triển khai “Đất lửa” được thực hiện theo chủ trương đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt. Sau “Mưa đỏ”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Chính trị triển khai để Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất phim truyện điện ảnh mới, hướng tới các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của đất nước và quân đội.

Yêu cầu được đặt ra ngay từ giai đoạn chuẩn bị là bộ phim phải bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng nghệ thuật và sức hấp dẫn đối với công chúng.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, báo cáo kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị sản xuất “Đất lửa”, trong đó có quá trình xây dựng, hoàn thiện kịch bản. Một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức sản xuất cũng được đưa ra để các cơ quan chức năng phối hợp, bảo đảm triển khai dự án.

Các đại biểu tập trung trao đổi về chất lượng nghệ thuật, định hướng chính trị, tư tưởng, quy mô sản xuất và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề xuất; yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai những nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Cục Tuyên huấn được giao tiếp tục chỉ đạo, định hướng nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền.

Bên cạnh nội dung và nghệ thuật, yêu cầu về an toàn cũng được nhấn mạnh trong toàn bộ quá trình làm phim, từ quản lý lực lượng, phương tiện đến các điều kiện phục vụ sản xuất.

“Đất lửa” hiện mới ở giai đoạn chuẩn bị sản xuất. Những nội dung cụ thể về câu chuyện, bối cảnh lịch sử, ê-kíp sáng tạo và quy mô thực hiện chưa được công bố.