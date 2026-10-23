Sau một video viral, đọc sách thành tâm điểm

Ảnh: Asian entertainment and culture.

Theo Daily Sun, gần đây, một video về sự kiện đọc sách Jucy Book Rave ngày 26/9 tại Nhật Bản đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong video, một nhóm người trưởng thành ngồi trong một câu lạc bộ với ánh sáng mờ ảo và một DJ chơi nhạc nền nhẹ nhàng. Đây là hoạt động tại một câu lạc bộ có tên là Spread, tọa lạc tại Shimokitazawa, Tokyo.

Trang EDM cho biết sự kiện này diễn ra từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sàn câu lạc bộ được trải thảm để người tham dự có thể ngồi, tựa lưng vào tường hoặc nằm thoải mái đọc sách trong tiếng nhạc êm dịu.

Không gian tại sự kiện Jucy Book Rave. Ảnh: EDM.

Sau 1 giờ chiều, ban tổ chức dần tăng âm lượng nhạc, cho phép khách tham dự lựa chọn tiếp tục đắm chìm với sách hoặc bước ra sàn nhảy theo đúng nghĩa truyền thống.

Khách tham dự có thể mang theo sách của riêng mình hoặc chọn mua các tác phẩm do ban tổ chức tuyển chọn. Hoạt động trao đổi sách cũng góp phần tạo thêm sự kết nối cộng đồng trong buổi gặp gỡ.

Cộng đồng đọc sách trong bar, pub và nơi công cộng

Theo First Post, mô hình này đã trở thành một trong những hiện tượng xã hội bất ngờ nhất trong năm 2026, lan rộng ở nhiều quốc gia, đồng thời được điều chỉnh cho phù hợp với từng nơi.

Ví dụ, một sự kiện đọc sách tập thể tại Amsterdam từng gây sốt hồi đầu năm nay, khi mọi người cùng tụ họp trên sân thượng Bảo tàng khoa học NEMO. Hay như sự kiện Book Doof ở Melbourne, được một đơn vị chuyên tổ chức các buổi đọc sách tại quán bar, thư viện và những không gian độc đáo khác, thực hiện.

Sự kiện tại NEMO, Amsterdam. Ảnh: Nemo Science Museum.

Reading Rhythms, một mô hình khởi nguồn từ Brooklyn, cũng đã tổ chức hàng trăm buổi tiệc đọc sách tại hơn 20 thành phố, kết hợp thời gian đọc sách trong tĩnh lặng với âm nhạc và các hoạt động giao lưu xã hội.

Điểm chung là đa phần sự kiện diễn ra tại các địa điểm công cộng, từ Bảo tàng khoa học ở Amsterdam (Hà Lan) đến các hội trường cộng đồng hay những tụ điểm giải trí nổi tiếng tại Melbourne, Sydney (Australia) và Brooklyn (Mỹ).

Không có tác phẩm nào được chỉ định, không có thảo luận bắt buộc, cũng chẳng có yêu cầu phân tích chuyên sâu. Trong vài giờ, có thể là ngày hay đêm, tất cả cùng đắm mình đọc sách trong không gian dịu nhẹ. Sau đó, mọi người dành thời gian giao lưu, thưởng thức đồ uống, cùng chia sẻ những đầu sách và trò chuyện với nhau mà không bị các thiết bị điện tử làm phiền.

Xu hướng chuyển dịch văn hóa của giới trẻ

Theo First Post, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hoạt động này phản ánh một bước chuyển dịch văn hóa sâu sắc trong Gen Z và Millennials, khi họ ngày càng khao khát những "không gian thứ ba" không áp lực, tách biệt hoàn toàn khỏi công việc và gia đình.

Xu hướng này cũng đồng điệu với làn sóng quay trở lại lối sống analog: ưu tiên điện thoại nắp gập thay vì smartphone, dùng sổ tay và nhật ký thay vì các ứng dụng số. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn thoát khỏi một cuộc sống vốn phần lớn diễn ra trên màn hình.

Do vậy, những buổi tụ họp với sách mang đến sự cân bằng hiếm có: ấm áp từ sự hiện diện của con người hòa quyện cùng cảm giác thư thái, riêng tư bên một cuốn sách hay.

Xét trên nhiều khía cạnh, kiểu gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn bản chất của một buổi đi chơi đêm thông thường. Thay vì tìm kiếm sự kích thích quá mức cho các giác quan hay sự kiệt sức sau một đêm dài, những người tham gia lại chọn sự tĩnh lặng, tỉnh thức và cảm giác gần gũi, riêng tư. Hàng chục đến hàng trăm con người, một khán phòng, tiếng nhạc dịu nhẹ và âm thanh lật trang sách.

Mô hình nhẹ nhàng này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng hạn chế hoặc không sử dụng đồ uống có cồn đang ngày càng phổ biến. Thay vì những quầy bar ồn ào và tiêu thụ nhiều rượu bia, các sự kiện đọc sách này phục vụ cà phê đặc sản, trà và các loại đồ uống không cồn.

Đối với những người hướng nội, các sự kiện đọc sách này mang đến một lựa chọn tinh tế thay vì những đêm tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Họ đọc sách để bước ra thế giới, nạp lại năng lượng xã hội và chia sẻ không gian đọc với người khác để vừa có cảm giác cộng đồng gần gũi mà không phải chịu áp lực mệt mỏi từ những cuộc trò chuyện xã giao bắt buộc.