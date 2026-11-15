Sau một tuần 'đỏ lửa', giới chuyên gia bi quan về triển vọng giá vàng trong tuần tới

Một tuần “đỏ lửa” của giá vàng: Từ 4.148 USD xuống 3.852 USD/ounce

Giá vàng trải qua thêm một tuần giảm mạnh khi đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng đảo chiều trước dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Đà giảm đưa kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, trong bối cảnh sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.066,39 USD/ounce, và tăng nhẹ lên ngưỡng 4.100 USD/ounce. Mức cao nhất tuần được thiết lập ở 4.148,95 USD/ounce trong phiên thứ Hai, trước khi lực bán xuất hiện trở lại khi thị trường chờ đợi báo cáo lạm phát tiêu dùng của Mỹ.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực không kéo dài. Giá vàng chịu sức ép lớn sau khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn dự báo, trong khi lạm phát cơ bản cũng vượt kỳ vọng. Điều này phần nào tác động khiến giá kim loại quý chính thức giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Những phát biểu mang quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ từ các quan chức Fed tiếp tục củng cố kỳ vọng về khả năng lãi suất sẽ được nâng thêm trong thời gian tới.

Giá vàng chạm mức thấp nhất tuần 3.852,10 USD/ounce vào sáng thứ Năm, trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện khi kim loại quý tiến gần những vùng giá thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Sang phiên thứ Sáu, giá vàng phục hồi nhẹ sau khi dữ liệu giá sản xuất tháng 10 của Mỹ cho thấy áp lực giá cả đã dịu bớt. Tuy nhiên, lực hồi phục không đủ mạnh để đảo ngược xu hướng giảm của cả tuần.

Từ mức 4.148,95 USD/ounce ở đỉnh tuần, giá vàng đã giảm xuống 3.852,10 USD/ounce chỉ sau vài phiên giao dịch. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng mạnh đã trở thành yếu tố chi phối thị trường, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn chưa đủ tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Xu hướng giảm tiếp tục chi phối

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý cho thấy giới phân tích Phố Wall đang nghiêng rõ rệt về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần 16 - 20/11/2026.

Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 15% kỳ vọng giá vàng tăng trở lại. Ngược lại, 62% dự báo kim loại quý tiếp tục đi xuống, trong khi 23% cho rằng thị trường sẽ đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng. Kết quả này cho thấy tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế tại Phố Wall, sau khi giá vàng liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng và rơi xuống dưới 3.900 USD/ounce.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân cũng không còn duy trì tâm lý lạc quan áp đảo như tuần trước. Cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 160 lượt bình chọn, trong đó 67 người, tương đương 42%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Ở chiều ngược lại, 60 nhà đầu tư, chiếm 38%, kỳ vọng giá vàng tiếp tục giảm. 33 người còn lại, tương đương 21%, nhận định thị trường sẽ đi ngang hoặc bước vào giai đoạn tích lũy.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho biết, giá vàng đã giảm khoảng 4,5% trong tuần qua, xuống mức thấp mới của năm, quanh 3.852,70 USD/ounce. Theo ông, dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, sau báo cáo việc làm tương đối tích cực, đã đẩy lãi suất và kỳ vọng lãi suất tăng, qua đó gây sức ép lên thị trường vàng. Ông cảnh báo giá vàng chưa cho thấy dấu hiệu xác lập đáy rõ ràng và có thể tiếp tục giảm về vùng 3.750 USD/ounce. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo có thể là 3.500 USD/ounce.

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục suy yếu trong tuần tới. Theo ông, đà phục hồi gần đây đã nhường chỗ cho một làn sóng bán tháo mới, đưa giá vàng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 5% tiếp tục là những yếu tố bất lợi đối với kim loại quý. Ông cho rằng xu hướng giảm có thể kéo dài, hướng tới vùng 3.300 USD/ounce như dự báo trước đó. Tuy nhiên, xu hướng này có thể bị cản trở nếu Fed làm giảm kỳ vọng của thị trường về khả năng nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12.

Nhận định về rủi ro giảm giá, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng vàng đang đứng trước thời điểm quan trọng khi kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 3.900 USD/ounce đối với hợp đồng tương lai trên sàn COMEX. Đây là vùng giá từng nhiều lần hỗ trợ thị trường kể từ cuối năm 2025. Dù giá đã có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng này, ông cho rằng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phá vỡ đủ rõ ràng để xác nhận xu hướng giảm sâu.

Theo ông Jesse Colombo, nếu giá vàng phá vỡ vùng 3.900 USD/ounce với biên độ đáng kể, kim loại quý có thể giảm thêm 400-500 USD, hướng tới vùng 3.400-3.500 USD/ounce. Ông đặc biệt lưu ý đà tăng của đồng USD khi chỉ số USD đã vượt các ngưỡng 102 và 103. Chừng nào đồng bạc xanh chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, ông vẫn thận trọng trong việc xác định đáy của giá vàng.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cũng cảnh báo nguy cơ thị trường xuất hiện thêm một đợt bán tháo mạnh. Theo ông, đồng USD tiếp tục tăng giá, trong khi những yếu tố từng hỗ trợ vàng như hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương không còn nổi bật trong tâm lý giao dịch hiện tại. Nếu Fed nâng lãi suất mạnh hơn dự kiến, đặc biệt với mức tăng 50 điểm cơ bản, giá vàng có thể bước vào một làn sóng giảm mới.

Trong khi đó, một số chuyên gia lựa chọn quan điểm thận trọng hơn khi thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Theo ông, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn tích cực, nhưng triển vọng trước mắt chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, giá dầu tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong bối cảnh xung đột tại Iran chưa kết thúc.

Ở chiều ngược lại, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới. Ông dự báo giá vàng giao ngay có thể vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce một lần nữa, dù chưa chắc chắn kim loại quý có thể duy trì trên mức giá này.

Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt thông tin kinh tế quan trọng, bao gồm các chỉ số về tiêu dùng, sản xuất công nghiệp, nhà ở và việc làm, cùng với biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed.

Sáng thứ Hai, thị trường sẽ đón nhận kết quả khảo sát hoạt động sản xuất Empire State, tiếp đó là phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại một hội nghị ở San Francisco. Đến thứ Ba, giới giao dịch sẽ tập trung theo dõi báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ.

Sáng thứ Tư, số liệu doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch tháng 10 sẽ được công bố, trước khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 10 vào buổi chiều. Sang thứ Năm, thị trường sẽ theo dõi kết quả khảo sát hoạt động sản xuất của Fed Philadelphia cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.