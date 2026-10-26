Sau Michael Carrick, một sếp lớn MU cũng đáng bị sa thải

Khán giả tại Old Trafford từng la ó HLV trưởng. Nhưng hôm Chủ nhật, ngay khi Michael Carrick khuất bóng trong đường hầm, họ lập tức trút giận lên các cầu thủ.

Diogo Dalot chậm chạp nán lại trên sân lâu hơn các đồng đội và trở thành người cuối cùng rời đi. Những tiếng la ó càng dữ dội hơn, nhắm vào một cầu thủ ở lại quá lâu so với sức chịu đựng của người hâm mộ.

Michael Carrick chào khán giả sau trận thua Bournemouth - Ảnh: EPA

Trong vòng 3 năm, MU đã ba lần thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân nhà, dưới thời ba HLV khác nhau. Chừng đó đủ cho thấy, Michael Carrick không thể là người duy nhất phải ra đi.

Trên khán đài Stretford End, sự phẫn uất biến thành những lời chế giễu cay độc, khi cổ động viên yêu cầu Sir Jim Ratcliffe đem dự án SVĐ mới của mình "nhét vào mông".

Những bài hát mang lời lẽ đáng sợ cũng vang lên, nhắc đến việc thiêu Ratcliffe cùng nhà Glazer trên giàn lửa.

Đẩy nhà Glazer khỏi Old Trafford có lẽ chỉ là mong ước xa vời, nhưng chia tay Giám đốc bóng đá Jason Wilcox là điều hoàn toàn khả thi, thậm chí nên làm.

Năm ngoái, Ratcliffe tuyên bố không dung thứ cho Ed Woodward. Thế nhưng, Wilcox lại đi vào vết xe đổ của Woodward: đưa một cựu cầu thủ từ ghế HLV tạm quyền lên chính thức, để rồi chứng kiến MU lao dốc.

Lần này, cuộc khủng hoảng đến sớm hơn và nghiêm trọng hơn cả thời Ole Gunnar Solskjaer. Michael Carrick có nhiều nét tương đồng với người đồng nghiệp - người bạn từng được cân nhắc thay Ruben Amorim hồi đầu năm.

Ngay việc Wilcox đưa Solskjaer vào danh sách ứng viên đã là dấu hiệu đáng lo ngại. Cách ông đối xử với Amorim trong cuộc họp rút kinh nghiệm đầy tai tiếng sau trận gặp Wolves mùa trước khiến chiến lược gia Bồ Đào Nha quyết định tự đẩy mình đến chỗ bị sa thải.

Wilcox không phải người nắm hầu bao, nhưng ông đã đưa ra những quyết định tồi tệ, né tránh các câu hỏi và thiếu năng lực tương xứng khi được bổ nhiệm làm Giám đốc bóng đá vào tháng 6/2025.

Quá khứ gắn bó với Leeds United và Man City càng khiến Wilcox dễ trở thành mục tiêu công kích.

Trong thời đại các HLV phải chịu sự quản lý của giám đốc thể thao, không thể chỉ mình Carrick mất ghế.

Jason Wilcox cũng phải chịu trách nhiệm trong sự sa sút của MU - Ảnh: Alamy

Wilcox có mặt tại United nhờ quãng thời gian từng làm đồng nghiệp với Berrada ở Man City. Một kiểu bổ nhiệm người quen.

Michael Carrick đã vượt qua ngưỡng không thể cứu vãn từ tháng trước. Tuy nhiên, MU không đủ can đảm sa thải ông trong quãng nghỉ thi đấu quốc tế.

Khi sức ép dồn lên Man City sau phán quyết có tội, giới chóp bu Red Devils chỉ biết cầu may và tìm cách bảo vệ chiếc ghế của mình.

Để rồi kể từ đó, họ liên tiếp nhận những đòn đau từ Atletico Madrid, Como và Bournemouth.