Sau lũ, người dân trở về dọn nhà, học sinh trở lại lớp

Lũ rút, người dân trở về nhà

Ngày 21/9, phóng viên ghi nhận nước lũ tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa đã rút, người dân trở về nhà dọn dẹp bùn đất, rác thải, khôi phục sinh hoạt. Các lực lượng chức năng cũng được huy động vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, khu dân cư và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Thanh Kỳ, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết, những ngày mưa lớn, nước hồ Yên Mỹ dâng cao khiến nhiều hộ dân bị ngập sâu. Theo ông Sơn, hiện nay nước lũ cơ bản đã rút, chỉ còn một số khu vực trũng thấp còn ngập. Những người dân phải sơ tán trước đó đã trở về nhà, bắt tay dọn dẹp, vệ sinh và khắc phục thiệt hại.

Đoàn viên thanh niên quét dọn vệ sinh trường học sau lũ. (Ảnh: CTV)

Ngay sau khi nước rút, xã huy động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên cùng người dân thu gom rác, bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, trường học và các khu vực công cộng.

Những nơi xuất hiện ao tù, nước đọng được xử lý, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm và dịch bệnh sau lũ.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau lũ. (Ảnh: CTV)

Tại xã Kim Tân, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng với hàng nghìn hộ dân bị ngập, trao đổi phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã, cho biết nước đang tiếp tục rút.

"Chúng tôi thực hiện phương châm nước rút tới đâu, khắc phục tới đó. Việc nào làm được thì làm ngay, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", ông Hào nói.

Chính quyền địa phương đã huy động các đoàn thể cùng tham gia vệ sinh, dọn dẹp tại những thôn, khu dân cư bị ngập.

Thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả tại xã Xuân Chinh (Ảnh: CTV)

Sau nhiều ngày phải rời nhà đi tránh lũ, bà Phạm Thị Huệ, ở xã Kim Tân, cũng trở về dọn dẹp.

"Mấy ngày mưa lũ, nước dâng cao nên gia đình phải di dời đến khu tập trung do xã bố trí. Khi nước rút, chúng tôi trở về nhà dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống", bà Huệ nói.

Theo bà, trong những ngày mưa lũ, gia đình nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể địa phương.

Phường Hàm Rồng phun khử khuẩn sau lũ. Ảnh: CTV

Học sinh trở lại trường học

Tại xã Xuân Lập, nước lũ cũng để lại lớp bùn đất dày tại nhiều khu dân cư. Ở khu vực thôn Phong Mỹ, thôn Xuân Tân, khi nước rút, bùn đất phủ lối đi, sân nhà, có nơi dày hàng chục cm.

Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", Công an xã Xuân Lập phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, xúc dọn bùn đất và vệ sinh đường giao thông.

Công an xã Xuân Lập giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: CTV)

Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống điện trước khi đóng điện trở lại, đồng thời hướng dẫn khử trùng nguồn nước, vệ sinh môi trường để phòng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Tại phường Hàm Rồng, nơi có hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng của ngập lụt, công tác khắc phục cũng được triển khai ngay sau khi nước rút.

Các lực lượng y tế, Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại những khu vực bị ngập.

Tại xã Nông Cống, học sinh đã đi học trở lại. (Ảnh: CTV)

Cùng với khử khuẩn, lực lượng chức năng thu gom rác thải, bùn đất và xử lý những điểm còn tồn đọng nước nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Không chỉ người dân trở về nhà, tại xã Nông Cống, học sinh cũng đã trở lại trường sau những ngày tạm nghỉ để phòng tránh ảnh hưởng của mưa lũ.

Nhân viên y tế xã Vân Du xử lý giếng nước bị ô nhiễm sau lũ. (Ảnh: CTV)

Đại diện UBND xã Nông Cống cho biết: Sáng 21/9, học sinh các trường học trên địa bàn xã Nông Cống trở lại lớp. Trước đó, cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường đã khẩn trương vệ sinh phòng học, sân trường, dọn bùn đất, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Trong ngày đầu học sinh trở lại, các trường tiếp tục tăng cường vệ sinh môi trường, kiểm tra khuôn viên và nhắc nhở học sinh bảo đảm an toàn khi đi lại, nhất là tại những khu vực vẫn còn ảnh hưởng của mưa lũ.

Sau nhiều ngày nước dâng, những lớp bùn đất, rác thải và dấu vết ngập lụt vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Tuy nhiên, cùng với nước lũ rút dần, người dân đã trở về nhà, trường học mở cửa trở lại, các lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, khử khuẩn, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường.