Sau lũ, Huế và Quảng Trị tăng tốc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại Quảng Trị, ngày 18-9, ông Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh, cho biết lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại một vườn mì ở Dốc Miếu (xã Gio Linh), nơi nghi có hài cốt 11 liệt sĩ theo tin báo của nhân chứng và các điểm mốc còn lại tại hiện trường.

Triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vườn mì ở Dốc Miếu (xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)

Theo nhân chứng, người dân địa phương đã chôn cất 11 chiến sĩ đặc công hy sinh trong trận tập kích đồn 46 Dốc Miếu và đồn Quốc Tế bằng bộc phá vào đêm 29-4-1965. Sau đó, các liệt sĩ được đưa về an táng tại vạt cao su gần cổng làng Lan Đình, dọc tuyến quốc lộ 1 từ Gio Linh đi Bến Hải.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 9 cùng nhiều di vật tại rừng tràm xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 17-9

Tại khu rừng tràm ở xã Dân Hóa, sau khi phát hiện đất sụt lún thành hàng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã mở rộng khu vực đào tìm.

Ngày 17-9, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như nút áo bộ đội, cuộn dây điện thông tin. Tổng cộng trong nửa đầu tháng 9, đội đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Phát hiện nhiều di vật

Hài cốt liệt sĩ thứ 9 được quy tập tại rừng tràm xã Dân Hóa

Khảo sát khu vực nghi có 25 hài cốt liệt sĩ ở Bắc đèo Hải Vân

Tại TP Huế, ngày 18-9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tổ chức khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại Bắc đèo Hải Vân thuộc địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Theo thông tin do ông Lê Chức, hiện sống tại Mỹ, cung cấp, vào năm 1970, ông chở 25 thi thể bộ đội về chôn tại vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần quốc lộ 1.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế và nhân chứng địa phương xác định các vị trí trên bản đồ

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế chỉ đạo Đội 192 của đơn vị phối hợp các cơ quan, đơn vị và nhân chứng khảo sát thực địa.

Kết quả, 2 vị trí ngoài thực địa trùng khớp nguồn thông tin do ông Lê Chức cung cấp.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại phía Bắc đèo Hải Vân cùng lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô và nhân chứng

Tại buổi khảo sát, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp nắm thêm thông tin; khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế và Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện các bước tiếp theo, sớm kết luận nhằm tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.