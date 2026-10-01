Sau lời mời Canada trở thành thành viên liên kết, EU và Ottawa lên kế hoạch quan trọng

EU và Canada dự kiến ký kết thỏa thuận đối tác mới trên nhiều lĩnh vực. (Nguồn: Istock)

Báo Politico ngày 30/9 đưa tin, theo dự thảo tuyên bố chung mà tờ báo này tiếp cận, EU và Canada nhận định, thế giới đang thay đổi nhanh chóng với những thách thức địa chính trị chưa từng có, đồng thời đối mặt các thách thức về thương mại, năng lượng, công nghệ, khí hậu và tài nguyên.

EU và Canada dự kiến cam kết đẩy nhanh đầu tư vào các dự án khoáng sản quan trọng, củng cố chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh nguồn cung, trong đó có việc xây dựng kho dự trữ các nguồn tài nguyên thiết yếu nhằm giảm tác động của biến động thị trường và những ảnh hưởng địa chính trị.

Hai bên cũng sẽ tìm cách hài hòa các chiến lược và tiêu chuẩn, tăng cường kết nối các ngành công nghiệp và tập trung vào những lĩnh vực được cho là mang lại lợi ích lớn hơn cho người dân. Trong đó, có phát triển các nguồn năng lượng tin cậy, phát thải thấp, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), thủy điện, điện Mặt trời, điện gió và năng lượng hạt nhân.

Theo dự thảo, EU và Canada cũng dự kiến công bố kế hoạch cùng mua 50 máy bay chữa cháy De Havilland, dự kiến sẵn sàng đưa vào sử dụng tại Canada và châu Âu từ năm 2030 để ứng phó với các vụ cháy rừng.

Về công nghệ và an ninh, hai bên dự kiến thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, an ninh mạng và an ninh kinh tế, đồng thời tăng cường liên kết giữa các ngành công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng xác định khu vực Bắc Cực là một trong những dự án hợp tác trọng điểm.

Dự thảo tuyên bố chung nhấn mạnh, Canada và EU, với khả năng tiếp cận các thị trường rộng lớn, những giá trị chung và các thế mạnh kinh tế bổ trợ cho nhau, có thể xây dựng một mối quan hệ sâu sắc và hội nhập hơn.

Trước đó, ngày 15/9, phát biểu tại Nghị viện châu Âu khi có sự tham dự của Thủ tướng Canada Mark Carney, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mời Ottawa trở thành thành viên liên kết của EU.

Theo bà von der Leyen, EU và Canada sẽ “tự nguyện hợp lực”, xây dựng liên minh công nghệ, tích hợp các ngành công nghiệp quốc phòng và hợp tác về Bắc Cực, năng lượng, khoáng sản quan trọng và pin, bên cạnh AI, điện toán lượng tử, an ninh mạng và an ninh kinh tế. Động thái khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế đối với châu Âu nếu đề xuất trên thành hiện thực.